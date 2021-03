Lola la lía en 'Myhyv' al destripar su fichaje para 'Supervivientes 2021': "Me ha chafado el final"

Lola Mencía, concursante de la tercera edición de La isla de las tentaciones, ha sido confirmada para Supervivientes 2021 en el último programa de la historia de Mujeres y Hombres y Viceversa. Sin embargo, la protagonista la ha liado y ha destripado el anuncio antes de tiempo.

"¡Lola, si tú eres una sorpresa!", se ha lamentado Jesús Vázquez cuando la ha visto salir al plató cuando, en realidad, tenía que haber aparecido al terminar para anunciar su fichaje para Supervivientes. "No pasa nada, ahora que ya estás aquí... ¡Eras la sorpresa final!".

"Me han dicho 'corre, corre, corre", se ha justificado ella. "No la habéis visto, pero me ha chafado el final del programa", ha dicho el presentador. "No pasa nada, es el último día. No creo que nos vayan a echar por esto". Con Tom Brusse, Melyssa y Lola como 'cuota' de las Tentaciones, tan solo falta por confirmar a Lobo.

Quién es Lola Mencía, undécima concursante de 'SV 2021'

El nombre real de Lola es Marta Mencía, pero casi nadie aparte de su familia la llama así. Ella misma explicó el porqué en sus redes sociales: "Me empecé a llamar Lola porque en Tuenti (de aquella yo enana con 12 o 13 años, mi hermana me pillaba siempre y me lo borraba), para que no me encontrase la cuenta, me puse Dolores Fuertes de Barriga. Y ahí empezó todo".

Lola nació en 1996 y es de León. Es auxiliar veterinaria y una gran amante de los animales, como vimos en La isla de las tentaciones cuando sufría por estar separa de su perro, Horus.

ahora la confirmación oficial



lola: perdón, perdón



jesús: no pasa nada, no creo que nos vayan a echar por esto. ah no, que ya nos han echado



JDJSJSJSBZJDJSJS pic.twitter.com/ylJRg1Ad7o — peri (@T5Comento) March 25, 2021