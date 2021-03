Lara Álvarez aclara la situación de Olga Moreno en 'Supervivientes' y avanza el "bombazo en mayúsculas" que falta

Lara Álvarez pondrá rumbo a Honduras en los próximos días para la nueva edición de Supervivientes que arrancará tras la Semana Santa en Telecinco. En su tradicional encuentro con la prensa antes de viajar, la presentadora ha avanzado que "a una semana de que empiece, vamos a soltar un bombazo en mayúsculas".

Sin dar muchas pistas, la encargada de narrar las pruebas desde los Cayos ha dicho que, este año, "el espectador va a jugar fundamental en la línea del concurso" y que el helicóptero no solo será protagonista en la primera gala. "Vamos a contar mucho con él". Sobre el casting, Lara ha señalado que es "muy maduro" y "muy variopinto".

Pero, a tan solo un par de semanas del estreno, todas las miradas apuntan a la difícil situación en la que está Olga Moreno. Telecinco anunció su participación en el reality antes de conocerse el documental de Rocío Carrasco, por el que Mediaset decidió prescindir de su pareja, Antonio David Flores, como colaborador.

Con el escándalo en todos lados, se rumorea que Olga quiere romper su acuerdo con Mediaset y no ir finalmente a Supervivientes. Llegados a este punto, ECOTEUVE.ES ha querido preguntar a Lara Álvarez sobre la última hora de su participación o no.

"Hasta lo que tengo entendido todo sigue igual, en todo caso, no seria yo quien tuviera que comunicarlo", ha dicho. "Yo espero y deseo que sea así, porque aunque la situación de fuera esté revuelta, tiene una oportunidad para vivir esta aventura y si tiene la fuerza y la capacidad para poder disfrutarla, no se va a arrepentir. Se publican muchas cosas, pero hasta que no se hace oficial por parte de la cadena, yo no daría credibilidad a nada".

Lara Álvarez: "Ojalá Olga Moreno pueda disfrutar de 'Supervivientes' como se merece"

Lara también ha sido preguntada por quién será mejor supervivientes, Olga Moreno o Rocío Flores, y lo cierto es que no se ha mojado mucho: "No me gusta adelantarme a las circunstancias porque creo que una de las cosas que más enganchan de Supervivientes es que cada perfil te sorprende. Puedes tener una expectativa con respecto a un concursante por lo que has visto fuera, pero nunca es igual a lo que luego viven dentro".

"Da igual cuánto haya hablado Rocío con Alba porque en el momento que pisa la isla se descolocan. Serán diferentes, las dos son mujeres muy fuertes y ojalá nada de lo que venga de fuera pueda enturbiar el privilegio de vivir este programa", ha asegurado para insistir: "Ojalá que Olga tenga la capacidad de poder vivirlo desde el sitio que le corresponde y lo disfrute como se merece porque es algo que le va a venir el recuerdo toda su vida".