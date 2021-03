Cayetana Guillén-Cuervo confiesa en 'El Hormiguero' lo que otros actores no se atreven a reconocer

"Llevo fatal las críticas. Soy insegura y vulnerable", confesó Cayetana Guillén-Cuervo en su visita a El Hormiguero. La actriz no tuvo reparos en admitir lo que otros artistas intentan ocultar.

"Lo de las críticas me afecta un montón... No quiero que me las digan ni las buenas ni las malas, puedo tener cien buenas, pero si hay una mala, me lo fastidia todo", aseguró la actriz y presentadora.

Cayetana Guillén-Cuervo: "Es imposible que no te afecten las críticas"

"Es imposible que no te afecten sobre todo cuando lo que ofreces eres tú. Yo ofrezco mi piel, mi voz, mi pelo... Es lo que yo aporto a los personajes. Si se están metiendo con eso, lo hacen directamente conmigo. Es muy difícil gestionarlo", confesó Cayetana Guillén-Cuervo.

"Pero no le puedes gustar a todo el mundo. Ni el mar gusta a todo el mundo", intentó hacerle ver Pablo Motos. "Hagas lo que hagas, hay un 15% de resistencia. Había un 15% de gente que diría que Médico de familia era una mierda", puso como ejemplo el presentador. "Tienes razón, pero lo de las críticas lo tengo muy mal gestionado".

