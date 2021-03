Cristina Pedroche pone rumbo a 'Love Island': "No soy una presentadora al uso; yo soy transparente como mis vestidos"

Atresmedia ha presentado este jueves ante los medios Love Island, el nuevo reality show que llegará el próximo 11 de abril a Neox de la mano de Cristina Pedroche. El programa llega a España después de haberse emitido por todo el mundo con el propósito de impulsar el canal joven del grupo de San Sebastián de los Reyes.

Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, ha explicado los motivos por los que este gran formato verá la luz en un canal secundario: "Al ser de tira diaria, y que está dirigido para un público eminentemente joven, hace que Neox sea la cadena idónea para que brille y se programe como debe programarse. Nosotros pensamos siempre en grupo y no solo en cadena y creemos que es una oportunidad de darle un empujón a Neox", ha declarado la responsable en un encuentro ante la prensa al que ha asistido ECOTEUVE.ES.

Ferreiro confirma así que, al emitirse de domingo a jueves en la franja del access prime time, no encontraría hueco en la parrilla del canal principal. "Antena 3 no cierra las puertas a los reality shows. Buscamos formatos que nos resulten atractivos, que respondan a una demanda del espectador, y esto es lo que ha ocurrido con Love Island", ha aclarado.

El protocolo de Atresmedia para evitar agresiones en 'Love Island'

Love Island es una nueva y original manera de encontrar el amor. Cinco chicas y cinco chicos, todos solteros, tendrán una convivencia de 24 horas repleta de citas, juegos y prueba con un único requisito para no ser eliminado: estar siempre emparejado. Continuamente vigilados por cámaras de vídeo, el programa aislará del mundo exterior a concursantes solteros en la villa, una lujosa localización frente al mar, donde convivirán los participantes, y que está situada en Canarias.

También habrá fiestas, pero tal y como han confirmado los responsables del reality, estarán controladas, como el resto de la convivencia, con un protocolo que busca evitar un caso como el vivido en GH Revolution con Carlota Prado. "Va a estar todo controlado, porque son 24 horas, por lo que no se va a aceptar ningún tipo de conducta inapropiada. Habrá alcohol suave, pero suave de verdad. Si hay fiesta, se podrán tomar unas cervezas, pero no ingentes cantidades", ha asegurado Carmen Ferreiro.

Por su parte, Encarna Pardo, responsable de Boomerang TV (productora el programa), ha explicado que todos los concursantes han tenido que superar tests psicológicos y varias entrevistas con psicólogos, que han determinado si son aptos o no para estar en el programa. Además, ha confirmado la presencia de un psicólogo siempre en la isla "observando todos los comportamientos y actitudes". "Nunca se les deja de ver. No se va a emitir todo, pero nosotros sí que los vemos y se va a controlar cualquier tipo de actitud agresiva", ha advertido.

Pedroche, la ¿celestina? de Love Island: "Creo en el amor a primera vista"

Cristina Pedroche se ha mostrado "muy ilusionada" con esta nueva oportunidad que le ha brindado Atresmedia y ha prometido una "primavera calentita". "Me enfrento a este reto con muchas ganas, con mucha ilusión. Llevaba tiempo esperando un gran formato como este y llega en un momento perfecto para mí. Tengo muchas ganas de ir y creo que voy a sorprender en todo lo que pueda. Yo presentadora al uso no soy, así que me mostraré como soy. No seré ni la celestina, ni la seria... Yo voy a descubrirles, y si luego unos me caen mejor que otros, se me notará. Yo soy transparente como mis vestidos y se me notará", ha reconocido la vallecana.

La presentadora ha confesado que ella se hubiera presentado a un programa como este para encontrar el amor: "Ahora estoy muy casada y solo voy allí a mirar", ha bromeado, reconociendo ser "bastante celestina" en la vida. "Creo en el amor, y en el amor a primera vista. La primera vez que vi a Dabiz Muñoz dije: 'Me voy a casar en este señor'. Creo que Love Island va a crear parejas que duren en el tiempo", ha augurado.