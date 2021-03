Telecinco pone en cuarentena a Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat tras un contacto estrecho con un positivo en coronavirus

Los espectadores de Telecinco se han llevado una sorpresa en la mañana de este miércoles, 24 de marzo, cuando han visto que en torno a las once de la mañana, Ana Rosa Quintana ha 'desaparecido' y Joaquín Prat ha cogido el timón del programa.

El presentador ha salido para moderar la mesa de actualidad centrada, un día más, en la guerra entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Lo curioso es que Prat estaba sin maquilla y despeinado, lo que ha hecho pensar que algo había pasado a Ana Rosa Quintana y, por eso, había tenido que salir corriendo al plató para sustituirla.

Eso sí, Joaquín Prat no ha tardado en dirigirse a la audiencia para explicar que la presentadora titular estaría ausente los próximos minutos aunque no ha dado más detalles. Transcurridos 20 minutos, Ana Rosa ha vuelto a hacer acto de presencia en el plató de Mediaset y ha desvelado el motivo por el que se había ido: tenía que realizarse una prueba de antígenos. "Gracias Joaquín Prat, que me ha hecho un pequeño relevo".

Ana Rosa y Joaquín Prat, aislados por prevención

"Ya saben ustedes que aquí son muy estrictos con esto y tenía hora", ha dicho serena. "He dado negativo, para tranquilidad de todos", ha añadido muy serena la periodista. Quintana ha retomado con normalidad su matinal continuando la mesa de actualidad con el tema de los robos con el uso de burundanga.

La sorpresa ha llegado por la tarde, cuando Mediaset ha lanzado un comunicado a través de redes sociales en el que informaban que habían decidido dar un paso más allá. "Siguiendo el protocolo de prevención Covid de Mediaset España, Ana Rosa y Joaquín Prat, comienzan un periodo de cuarentena por contacto estrecho con un caso positivo y serán sustituidos por Ana Terradillos y Mónica Sanz en El programa de Ana Rosa y Cuatro al día, respectivamente", ha informado el grupo.

Quintana ha querido pronunciarse también sobre lo sucedido para tranquilizar a sus seguidores. "Tanto Joaquín, como yo, nos hemos hecho pruebas de antígenos y hemos dado negativo en covid, pero siguiendo el protocolo haremos cuarentena y nos realizaremos nuevos test pasados unos días. Estamos fenomenal y espero que sigamos así", ha añadido la presentadora.

