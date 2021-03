Lucía sube la temperatura en 'First Dates': "Los hombres me ven como una vagina con patas, solo quieren sexo"

El restaurante de First Dates volvió a subir de temperatura con la participación de Paula, una estudiante de turismo de 18 años. "Soy una joven que llama la atención, voy por la calle y todo el mundo me mira, igual por mi altura, porque soy rubia, por mi cuerpo, mi culo... lo que sea", dijo.

"Me encanta llamar la atención y eso provoca en la gente envidias, que si te lo tienes muy creído... ¿Creído el qué? Si la gente me mira y le gusto será por algo, y si no le gustas tú, pues tía... hay muchos peces en el mar", añadió esta barcelonesa.

Cuando Carlos Sobera le preguntó que por qué no tenía pareja, Paula respondió que "nadie me ve para algo serio". "Yo no sé que tengo, pero todos los chicos cuando tienen novia les ponen los cuernos conmigo. ¡No lo entiendo!", continuó explicando. "Chico, si tienes novia la dejas y luego haz conmigo lo que quieras".

"Me ven una vagina con patas, solo buscan sexo", afirmó rotunda después a Sobera, que se quedó en shock. "Estoy en un momento de mi vida que me apetece tener pareja porque he hecho mucho el guarro ya. Me veo capaz de poder llevar una relación".

Su cita fue Álex, un estudiante de publicidad de 20 años también de Barcelona: "Siempre he pensado que, cuando tenga una novia, esa será para toda la vida. De la cita de hoy espero encontrar a una persona con la que se pueda hablar, pasar un buen rato y reír".

El tema del sexo salió durante la cena, cómo no. "Con dos cubatas me pongo cachonda yo sola y cuando voy así, Álex podría ser un objetivo e iría a por él", dijo. "Lo que más me excita es que un tío me coja del cuello", aseguró a su acompañante.

Paula siguió ruborizando al chico: "Estoy enganchada a mi maquinita vibradora todo el día, es una pasada, no puedo parar. Creo que soy adicta al sexo". La guinda fue cuando hablaron sobre sus talentos sexuales. "Lo que mejor se me da es cantar con el micro, ya me entiendes... el karaoke".

Finalmente, Álex no quiso tener una segunda cita con Paula: "Creo que no he sentido nada para querer volver a quedar". Ella coincidió en lo mismo y se excusó así: "Busco algo más cañero, él es muy soso y paradito para mi gusto".