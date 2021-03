El día que Mayra Gómez Kemp se sintió traicionada por Chicho Ibáñez Serrador: "Me falló el que se vendía como mi amigo"

Dani Rovira quiso rendir este martes homenaje a la televisión desde La noche D, su programa en TVE. Para ello, el humorista quiso contar con algunos de los rostros más míticos que han pasado por la pequeña pantalla y otros que todavía siguen dando guerra en ella. Así pues, el malagueño pudo charlar con Florentino Fernández, Karra Elejalde, Santiago Segura o Mercedes Milá. Sin embargo, uno de los momentos más especiales llegó con la aparición en pantalla de Mayra Gómez Kemp.

El espacio de la cadena pública quiso reivindicar uno de los formatos más importantes de la historia del medio: el Un, dos, tres... responda otra vez que ideó el maestro Chicho Ibáñez Serrador. La noche D recordó la trayectoria de Mayra desde que aterrizó en España desde Cuba en los años 70. La comunicadora asegura que aunque llegó como "el último mono" del programa, acabó poniéndose al frente del mismo como primera presentadora del exitoso formato.

Lea también: Broncano, obligado a pasar por quirófano: el motivo por el que el cómico ha sido operado de nuevo

Durante su charla con Mayra Gómez Kemp, la presentadora dedicó unas palabras hacia Chicho Ibáñez Serrador, creador del popular programa. Según la entrevistada, el productor era "un hombre que exigía mucho, pero nunca exigía más ni menos de lo que él daba". "Además, yo me di cuenta de que él ponía a la gente a prueba, y yo sabía que me iba a poner a prueba a mí", apuntó antes de recordar uno de los más tensos que vivió con Chicho.

Chicho cambió a Mayra por Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca

Este llegó después de que Chicho, que catapultó a la fama a Mayra, dejara de contar con ella durante la tercera etapa del concurso en TVE. "Iba a volver el Un, dos tres... y me enteré por un periódico español que lo presentaba Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca", recordó apenada la presentadora.

"No me falló el jefe, porque el jefe tenía el derecho de hacer con su programa lo que le diera la gana. Me falló el que se vendía como mi amigo, porque un amigo me llama y me lo cuenta. Yo creo que no tuvo valor para hacerlo", lamentó.

Lea también: El zasca a David Broncano por parte de su propio hermano en 'El Millonario': "Quién quiere ser... Más millonario"

A pesar de todo, este episodio no impidió que Mayra se despidiera con unas bonitas y emotivas palabras para Ibáñez Serrador el día de su funeral. "En la vida, hay que poner las cosas en una balanza, y cuando lo bueno es muy superior a lo malo, olvídate de lo malo", concluyó en su reflexión la cubana.