Monedero lamenta la "entrevista entre amigas" de Pardo a Aguirre y la periodista le responde con un duro corte: "Un saludo"

Juan Carlos Monedero y Cristina Pardo han protagonizado un pique a través de las redes sociales después de que el politólogo decidiera comentar a través de su cuenta personal de Twitter la entrevista que la presentadora de La Sexta había hecho el domingo a Esperanza Aguirre.

La expresidenta entró en directo en Liarla Pardo y Pardo le pidió que hiciera una valoración sobre el terremoto político desatado en la capital. La entrevistada defendió que creía que el PP podía sacar fácilmente una mayoría absoluta en los comicios y Pardo la interpeló cometiendo un sonado lapsus que provocó las carcajadas de todos los presentes. "Señora Díaz Ayuso, si por lo que sea no saca esa mayoría absoluta...", empezó diciendo la presentadora, a la que enseguida Aguirre interrumpió.

El corte de Pardo a Monedero tras criticar su entrevista a Esperanza Aguirre

"No, no, que no soy la señora Díaz Ayuso, Cris", dijo entre risas la expresidenta de Madrid. "Ay, perdón, que me he liado", corrigió entre risas la periodista. "Ya quisiera, ya quisiera, con lo joven y guapa que es", comentó Aguirre, mostrando una gran complicidad con la presentadora. "Ya sé que usted quisiera estar en Sol dándolo todo", ironizó Cristina Pardo antes de continuar con la pregunta que quería lanzarle a su 'invitada'.

El tono amable y distendido de la entrevista de Pardo a Aguirre no gustó nada a Monedero, que no dudó en reprochárselo a la periodista a través de Twitter. "En La Sexta, Cristina Pardo llama a los tránsfugas de Murcia 'díscolos'. Entrevista entre amigas a Esperanza Aguirre. Hasta usa La Sexta para hacer anuncios. Risas y colegueo. Hasta le invita a insultar a Pablo Iglesias. Qué blanqueo. Los medios son una sucursal del dinero", se quejó el profesor, al que Pardo respondió con un llamativo corte. "Gracias por vernos. Un saludo", sentenció la madrileña.

