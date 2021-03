El sonoro zasca de Wyoming a Ayuso tras reírse del "virólogo" Revilla: "Ella es Premio Nobel de Bioquímica"

El Gran Wyoming se ha hecho eco este martes en El Intermedio del rifirrafe que han protagonizado Miguel Ángel Revilla e Isabel Díaz Ayuso por las restricciones llevadas a cabo en sus respectivas comunidades autónomas ante la expansión de la pandemia del coronavirus.

Mientras que muchos gobiernos regionales han decidido mostrarse estrictos en la aplicación de medidas que eviten el estallido de una preocupante cuarta ola, otras, como Madrid, se muestran más laxas con las normas sanitarias, anteponiendo la apertura de la hostelería. Esto ha hecho que ciudades como Madrid o Málaga se hayan posicionado como destinos favoritos por grupos de turistas, atraídos por unas medidas menos exigentes que las de sus países.

La permisividad de algunos gobiernos autonómicos ha llevado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a criticar la gestión que Ayuso está haciendo de la pandemia en Madrid. Pero este dardo no fue lanzado a la cara, sino que se pudo escuchar por culpa de un micrófono abierto. "Madrid va a ser una bomba dentro de 15 o 20 días. No hay restricciones, ni tercios, ni nada. Los interiores están abarrotados", aseguró el cántabro, que recibió enseguida la réplica de Isabel Díaz Ayuso.

El sonoro zasca de Wyoming a Ayuso tras reírse de Revilla

"Parece que ahora es virólogo y experto en sanidad. Si es así, me extraña mucho que haya sido capaz de darle las famosas 'revilletas' a los ciudadanos como única alternativa a la protección sanitaria. Nosotros en ningún momento hemos nombrado a otras comunidades autónomas, cuando creo que si empezamos a comparar cómo se han gestionado las cosas, a lo mejor Madrid tiene que empezar a sacar pecho", declaró la líder del PP ante los medios.

"Pues vaya. Según Ayuso, Revilla no es virólogo. Pero ella habla como si fuera Premio Nobel de Bioquímica. En fin. Además, no sé por qué desprecia tanto sus 'revilletas'. Quizá no eran lo más efectivo para luchar contra el virus, pero son perfectas para no mancharte mientras repartes bocadillos de calamares", bromeó el presentador de La Sexta antes de que Sabatés diera paso a unas palabras de Almeida quejándose de "un complot" contra Madrid.