Belén Esteban entra en cólera en 'Sálvame' y desvela el dinero que paga Jesulín de Ubrique por la pensión de su hija

El durísimo testimonio de Rocío Carrasco en su documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva, sigue generando multitud de reacciones. Este martes, los colaboradores de Sálvame han continuado posicionándose y Belén Esteban ha dado la sorpresa al asegurar que cree a Rocío, pese a tener amistad con Antonio David Flores.

Sin embargo, hay quienes han cuestionado si su guerra con Jesulín de Ubrique podría guardar relación con esta turbia historia en el caso de que el torero hablara como lo ha hecho la hija de Rocío Jurado. En ese caso, cabe la posibilidad de que la Princesa del pueblo pasara a ser la mala malísima.

Belén Esteban: "Aquí no se ha hablado de malos tratos de Jesulín"

Es por eso por lo que la Esteban ha saltado como un resorte para aclarar todos los comentarios: "Aquí no se ha hablado de malos tratos de Jesulín, porque no. Ojalá Jesulín hable de lo que yo he defendido siempre. ¿Saben ustedes de qué? De la atención a la niña".

"A mí, Jesús Janeiro me da desde el primer día lo que me tiene que dar. A mí no, a su hija. 1200 euros", ha proseguido diciendo a cámara muy vehemente. "Ni Jesús ni yo hemos tenido denuncias por maltrato nunca, problemas con los hijos por cosas... Pero lo que estoy deseando es que hable de por qué tiene esa dejadez".

"¡Qué lo haga! Yo no voy a decir por dinero, porque soy coherente y muchas veces me he sentado a contar mi vida pagándome, sí. Ojalá él lo hiciera. Háganse una pregunta: ¿por qué no lo hace?", ha terminado.