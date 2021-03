Enfado de Risto por la incoherencia de las restricciones en Semana Santa: "Nuestros hosteleros se mueren de hambre"

"No tiene ningún sentido". Así de rotundo se ha mostrado Risto Mejide ante las incongruencias que se dan en España al restringir la movilidad entre comunidades pero, en cambio, permitir la entrada a extranjeros. Esto ha hecho que Bruselas pida "coherencia" a nuestro Gobierno.

El Ejecutivo ha pactado con los gobiernos regionales el cierre perimetral de las comunidades autónomas en Semana Santa para limitar los desplazamientos y contener así al virus. Por su parte, la Unión Europea ha recordado que los riesgos vinculados al coronavirus son similares ya sean los viajes interiores o transfronterizos.

"Yo entiendo que hay que reflotar los negocios y estamos día sí y día también apoyando a la gente que vive del turismo. Pero oye, ¿qué pasa, que los euros españoles no valen lo mismo? ¿no pueden venir infectados? No, porque pueden hacer un PCR 72 horas antes. Ya. Y los de aquí no, te pongas como te pongas", ha dicho enfadado.

Todo es mentira ha comprobado que, efectivamente, la paradoja existe: un ciudadano español no podría viajar a su casa de Santander, pero sí contratar un viaje a Punta Cana con un paquete cerrado, en el que se incluye vuelo, hotel y PCR. De hecho, todo está vendido ya.

Risto Mejide estalla por la movilidad en Semana Santa: "No lo entiendo"

"Es que no lo entiendo", ha dicho indignado después el publicista. "Para empezar, nuestros euros, lo que la gente se va a gastar en Semana Santa, se lo va a gastar fuera, en otros países, mientras aquí nuestros hosteleros se están muriendo de hambre, están cerrando", ha señalado.

"Y para continuar, la gente que se va fuera, va a volver y vete a saber por dónde se ha movido, con quién y de qué manera Y luego, además, aquí lo ingleses, los alemanes, los franceses campando a sus anchas por Madrid. ¿Alguien entiende algo?".

