El consejo de Paco León a Fernando Simón para no acabar siendo un "juguete roto" del coronavirus: "Poco a poco"

Paco León y Mariam Hernández abrieron la semana de La Resistencia. Los actores acudieron al programa de David Broncano para promocionar la serie Besos al aire, de Disney+ y Mediaset. Se trata de una serie sobre el coronavirus que podrá verse en Telecinco en breve.

"Como es una romántica basada en el confinamiento podía tener a Fernando Simón en la portada", bromeó Broncano a sus invitados indicando que hace unos meses, el experto llegó a ser "la persona más famosa de España".

Bajo este contexto, el humorista quiso saber la opinión de los actores sobre cómo va a gestionar Fernando Simón el "no ser famoso en un tiempo". "Puede convertirse en un juguete roto del coronavirus", dijo.

Paco León aconseja a Fernando Simón sobre la fama en 'La Resistencia'

Así las cosas, con la vitola de "famoso experto", Paco León tomó la palabra para aconsejar al epidemiólogo: "Fernando, poco a poco. Ahora te amarga la fama, seguro, no quieres salir a la calle y te agobias".

"Yo, que he pasado por todo esto, recuerdo una vez que estaba angustiado y me fui a Nueva York. Allí me aburrí porque nadie me conocía y pensé si estaba enganchado o no a la fama. Sí que te recomiendo que, cuando la dejes, como los antidepresivos u otras cosas, poco a poco", señaló el actor.

Poco a poco, Fernando. pic.twitter.com/OOCLado6lK — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 22, 2021

