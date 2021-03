Itziar Castro y su posible regreso a la televisión: "Me han ofrecido concursar en 'Supervivientes"

Itziar Castro ha visitado esta semana El trono de sensaciones, programa del canal 8TV. Jordi Anjauma entrevistó a la actriz, que acudió al programa de la televisión catalana para promocionar Con el corazón por delante, su nuevo libro.

Durante la charla, la intérprete charló con el presentador sobre política, asegurando que aunque la mayoría de actores son "rojos", "os sorprenderíais de los actores y actrices que son de derechas". "Muchos actores y actrices de la movida no quieren venir a trabajar a Catalunya por el tema de la independencia", ha desvelado.

Castro, que ha participado en algunos actos políticos de la izquierda, se ha mojado y ha reflexionado sobre su ideología. "No milito en ningún partido político, no voto siempre al mismo pero los del gobierno actual del PSOE y Podemos son muy cercanos y les gusta saber la opinión del pueblo", ha defendido, que ha aprovechado para atizar a la formación de Abascal.

"Cada vez que escribo algo, los de Vox y sus amistades me critican. Un partido político como Vox que quiere coartar la libertad y los derechos humanos es peligroso", ha advertido la invitada, que se mostró "a favor" de un referéndum para la independencia de Cataluña. "Estoy a favor de que el pueblo decida, como ha pasado en el brexit, la libertad de un pueblo es básica", ha argumentado.

Itziar Castro rechazó concursar en 'Supervivientes'

Itziar Castro desveló que lleva tiempo negociando con Alberto y Laura Caballero, creadores de LQSA, para aparecer en algún episodio. Además, fue preguntada por el incidente que protagonizó su compañera Najwa Nimri con dos reporteros: "Todos somos humanos y nos podemos equivocar. No fue correcta la reacción de Nawja Nimri, a veces la vida te lleva a lugares que no esperas, los periodistas querÍan hacer su trabajo y ella irse", explicó.

Itziar Castro ha recordado su despido de OT contradiciendo a Tinet Rubira, director de Gestmusic, después de que Anjauma rescatara unas declaraciones del responsable del talent en las que aseguraba que la actriz estaba "desbordada" en su puesto como profesora de Interpretación. "El mismo día que me echaron me dijeron que lo estaba haciendo muy bien", aseguró la joven, que ha desvelado la última oferta de televisión que ha recibido. "Me han ofrecido ir a Supervivientes y les he dicho que no", ha dicho tajante, negando que su regreso se vaya a producir de esta forma.

Finalmente, Itziar ha fantaseado con la posibilidad de dar las Campanadas de Fin de Año junto a Cristina Pedroche. "Haría las campanadas desnuda con Cristina Pedroche tapándome los pezones. Quiero hacerlas con Cristina, me cae bien Chicote pero lo dejaría fuera. La gente que crítica y le dice gorda a Cristina Pedroche está muy aburrida. Si obligasen a Cristina a ir así sería machismo, pero lo elige ella y no se pone nada que ella no quiera", ha defendido.

