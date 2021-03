Patri sufre un aborto y pierde a los dos bebés que esperaba con Lester ('La isla de las tentaciones'): "Estoy recibiendo ayuda psicológica"

El pasado 9 de febrero, Lester y Patri visitaron el plató del debate de La isla de las tentaciones para comunicar una importante noticia. La pareja anunció que estaba embarazada en una noticia que Telecinco decidió que Marta Peñate, ex del canario, conociera en directo.

"Nos da igual que sea niño o niña, mientras venga sano. Nadie daba un duro por nosotros pero al final los hechos lo han demostrado todo", explicó Lester ante Sandra Barneda, que reconoció que la noticia "había sido una sorpresa".

"A ver, Sandra, no me lo creo, a mí me ponen en directo al ginecólogo o no me lo creo", dijo la canaria a través de una conexión en directo antes de que el programa le mostrara una ecografía que había traído la pareja como prueba.

Patri sufre un aborto y pierde los dos bebés que esperaba con Lester

La teoría de Marta Peñate sobre que todo era un invento de la pareja ha ido ganando adeptos a lo largo de las últimas semanas y fueron muchos los que empezaron a cuestionar a Patri, quien ya la lió en el pasado compartiendo la foto en su instagram de un test de embarazo que finalmente acabó en nada.

Tal ha sido el revuelo que Patri y Lester se han visto obligados a explicar en sus redes sociales lo sucedido. "Nos enteramos de que yo estaba embarazada en nuestro viaje a México, al principio lo afrontamos con mucho miedo pero finalmente decidimos seguir adelante con ello y muy contentos, pero en una ecografía de control, fui a hacérmela ilusionada, y vi que las cosas no iban bien. Eran dos bebés y no les latía el corazón", han desvelado, confirmando que la joven sufrió un aborto.

"Realmente me duele que la gente haya pensado que me he podido inventar una cosa así y no me he sentido bien para contarlo hasta ahora. Estoy haciendo terapia para poder gestionar todas estas emociones", declaró Patri, que asegura estar dispuesta a mostrar los informes médicos y "psicológico" a aquellas personas "crueles" que no la creen.

"Decidimos mantenerlo en silencio porque no queríamos hablar del tema y ella lo estaba pasando muy mal. De hecho, está recibiendo ayuda psicológica y queremos que paren de decir que nos lo hemos inventado", pidió Lester, que ha avanzado que volverán a intentarlo en el futuro.