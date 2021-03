Marina se mofa de Jesús al verle besándose con Lara: Telecinco 'filtra' su hoguera final en 'La isla de las tentaciones'

La tercera edición de La isla de las tentaciones llega a su desenlace. Telecinco emitirá este miércoles la hoguera final en la que las parejas se reencontrarán para enfrentarse a su paso por el reality y decidir si abandonan la República Dominicana juntos o inician una nueva vida por separado.

Este lunes, Sandra Barneda compartió con los espectadores del debate un adelanto de lo que se verá en la gala final del programa. Uno de los reencuentros más esperados es el de Marina y Jesús después de que la primera decidiera lanzarse a la piscina con Isaac desde casi el comienzo de la aventura. Dando su relación por perdida, el andaluz también inició un romance con Stefanny, a la que dejó en el último momento por Lara, por la que parece haber empezado a tener algunos sentimientos.

En la hoguera final, Marina y Jesús se reencontrarán en un momento de lo más tenso en el que el sevillano rechazará tener cualquier tipo de contacto físico con la que hasta ahora era su pareja. "¿No me vas a dar un abrazo, no?", le preguntará ella. "No", responderá él muy serio y tajante. "Pues bien, empezamos bien", comenta ella, que verá en la hoguera final el volantazo de Jesús cambiando a Stefanny por Lara.

La reacción de Marina al ver a Jesús besándose con Lara

Sandra Barneda pondrá a la pareja las imágenes de sus últimos días en la isla. Así pues, Marina descubrirá el giro de 180 grados que ha dado su novio, quien se ha quedado finalmente con Lara al ver que tenía muchas más cosas en común con ella. "Eres una tía top. Eres la tía que más me ha impresionado. De menos a más, físicamente me has impresionado la que más, tienes piernas altas y culo", le soltó a la joven.

Al ver las imágenes, Marina volverá a mofarse de Jesús: "Está perdido de la vida. Me llena de satisfacción porque tengo la plena verdad. Dice que no se mete en la cama porque le daría vergüenza por su padre, y ahora lo hace. Aquí se ve si es un hombre y un niño y yo he tenido al lado un niño. Yo no estoy viviendo la experiencia como él, yo he fallado, pero tengo dos dedos de frente. No como él", dirá partida de risa.

"A lo mejor me ponen en la hoguera final imagen con otra. Lo único que me queda es reírme, ellas jamás podrán tapar el hueco que he dejado yo", rematará la concursante, que cree que su relación con Isaac sí es verdadera.