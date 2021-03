"A mí, o me empotras o me empotras. Necesito sentirme sumisa": Alexia y la cita más sexual de 'First Dates'

First Dates sentó en la mesa del restaurante que regenta Carlos Sobera a dos conocidos. Sergio acudió al programa en busca de un "pibón" y por la puerta entró Alexia, una joven que baila en la discoteca donde él pone la música.

Sergio y Alexia habían intentado tener una cita en varias ocasiones, pero nunca lo habían conseguido. El exitoso programa de Cuatro lo hizo posible.

Durante la cena, ambos hablaron de sus planes de futuro. "Me gusta que haya dejado el mundo de la noche, como yo, y esté centrado en una meta, como ser bombero", dijo Alexia sobre los nuevos planes de Sergio. Ella también ha dejado su trabajo en discotecas. "He colgado el tanga, la noche es una mierda que brilla por fuera y por dentro huele. Quiero estabilidad económica", dijo.

Alexia: "A mí, o me empotras o me empotras"

La cita fue muy bien pero mejoró cuando hablaron de sexo. "Es un pibonazo. A mí me gusta, tanto su forma de ser como su físico", confesó Sergio. "Para mí, el sexo es muy importante. A diario", confesó. "¿Arriba o bajo?", preguntó ella. "De lado, la salamandra, el tigre... como sea. El sexo es la prueba final para saber si encajas con esa persona", le respondió.

"Hay mujeres que quieren que sea suave. A mí, o me empotras o me empotras. Necesito sentirme sumisa", explicó Alexia. "Me da igual que el polvo sea corto o largo. Prefiero que sea corto pero muchos. Que sea intenso", añadió. "Que yo diga, 'me he quedado medio calva y con eso dando palmas", apuntó. "¿Eres sumisa y sado?", quiso saber él. "Sí", confirmó ella. Ambos se dieron una segunda oportunidad para tener otra cita.