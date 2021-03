Ana Rosa, contra Irene Montero por el caso de Rocío Carrasco: "Una ministra tertuliana que se salta la presunción de inocencia"

Ana Rosa Quintana ha vuelto a tratar este martes el caso de Rocío Carrasco tras el documental que Telecinco emitió el domingo, donde denunció haber sido víctima de malos tratos por parte de su ex, Antonio David Flores. La presentadora se ha referido, en concreto, a la intervención que Irene Montero hizo en Sálvame.

"Cuando parecía que lo habíamos visto todo. Toda una ministra se convierte en tertuliana televisiva para saltarse el principio constitucional de presunción de inocencia. Un Ministerio dotado con 451 millones que no ha sacado ninguna ley pero que gobierna a golpe de tuit y tertulia", ha dicho Ana Rosa sobre la aparición de Montero en el programa de las tardes de Telecinco.

Lea también: Federico Jiménez Losantos critica a Telecinco y a Rocío Carrasco: "Yo no te creo"

Ana Rosa: "¿Nos estamos cargando la presunción de inocencia?"

"Rocío Carrasco ha entrado en campaña", ha dicho Ana Rosa, para explicar que su testimonio sobre los supuestos malos tratos de Antonio David Flores -la juez sobreseyó el caso- había generado una avalancha de apoyo, no solo entre el público en general sino entre distintas representantes políticas, como Irene Montero. "¿Esto es campaña electoral? ¿Nos estamos cargando la presunción de inocencia? Independientemente de que el relato de Rocío es de los más desgarradores que yo he visto nunca".

Lea también: Rocío Flores llamó a Telecinco durante el documental de su madre: "No me dejaron entrar en directo"



Ana Rosa y el resto de tertulianos han debatido sobre este asunto durante el inicio de la tertulia matinal. "Hay dos temas: que las ministras se pronuncien sobre un horror con el que no acabamos nunca. Y otro asunto es que no crean en la presunción de inocencia", ha matizado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa logra un 25,2% el lunes, su mejor dato en dos años

"A Antonio David se le ha escuchado mucho durante todos estos años, pero a mí sí me interesa mucho conocer el testimonio de la hija, por poner todos los elementos", ha insistido Quintana, algo parecido a lo que dijo este lunes, cuando el programa, por cierto, batió su récord de audiencia con un 25,2%, su mejor dato en dos años, abordando en gran medida el documental de Rocío Carrasco.

Lea también: Pedro Piqueras, pillado en directo: la imagen nunca vista del presentador en el plató

"Antonio David no colabora en esta cadena. Pondremos las declaraciones que haga. Y hablaremos con el abogado, sobre todo por el tema judicial", ha aclarado la presentadora. Hay que recordar que Mediaset ha prescindido de él después de emitir el testimonio de Rocío Carrasco.