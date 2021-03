La ministra Irene Montero entra en directo en 'Sálvame' para hablar de Rocío Carrasco: "Ha sido muy valiente"

Rocío: Contar la verdad para seguir viva, serie documental estrenada este domingo en Telecinco en la que Rocío Carrasco ha denunciado los presuntos malos tratos que recibió de Antonio David Flores, ha provocado un gran impacto en la sociedad y ha desatado este lunes las primeras reacciones y decisiones dentro de la cadena.

Nada más comenzar Sálvame, Carlota Corredera confirmaba a los espectadores de Mediaset que La Fábrica de la Tele, productora del programa, ha decidido prescindir de Antonio David Flores en una medida que Mediaset ha hecho extensible al resto de formatos y espacios de sus cadenas de televisión.

Acto seguido, la presentadora inició un debate en el que dio voz a colaboradores habituales de Sálvame, así como a portavoces y representantes de asociaciones de víctimas de violencia machista o psicólogas especializadas en esta materia. Además, el programa invitó a Irene Montero, ministra de Igualdad, a entrar en directo para valorar el testimonio de Rocío Carrasco.

Irene Montero valora el desgarrador testimonio de Roció Carrasco

Carlota Corredera empezó su entrevista a la política de Podemos preguntándole cómo se vivía desde su puesto en el Gobierno que un testimonio como el de Rocío Carrasco haya llegado a tantos millones de personas en España. "Creo que tanto el testimonio, como los altísimos niveles de audiencia, justifican que para el ministerio de Igualdad, y para mí como ministra, sea una obligación estar ahí", empezó argumentando.

"Cuando una mujer da el paso de contar una experiencia de maltrato, puede ser cuestionada y ridiculizada, y eso supone un proceso de revictimización. Hay que estar ahí siempre que una mujer se atreve a denunciar una situación de violencia machista y más cuando se hace teniendo la historia que ella tiene. Un elemento muy importante es ese relato de la 'mala madre'. Como ha vivido día a día con esa idea de que es una mujer que es mala madre, sin conocerse su relato y su historia", valoró.

"Hay miles de mujeres que pueden sentirse identificadas y, por primera vez, verse reflejadas en algunas de las experiencias que ella cuente. Es importante que, como Gobierno, mandemos un mensaje claro a esas mujeres: este país está de forma decidida luchando contra la violencia contra las mujeres. Da igual cómo sea tu cuerpo, da igual donde hayas nacido, da igual si tienes o no una familia que te apoya, si tienes dinero o no, si tienes fama o no. Todas las mujeres pueden ser víctimas de violencia de género", defendió la ministra, recordando que el número de teléfono 016 está activo los 365 días del año.

El mensaje de Irene Montero a Rocío Carrasco: "Es muy valiente"

La presentadora preguntó entonces a la ministra qué es lo que ha fallado en el sistema para que "psicólogos de juzgados de violencia machista establezcan una causa efecto" en su relato y luego eso llegue a la justicia y se haga un "sobreseimiento provisional". "Tenemos muchos retos por delante. Lo primero que hicimos cuando llegamos al ministerio fue lanzar la Ley de garantía integral de la libertad sexual para que todas las formas de violencia contra las mujeres estén reconocidas y no haya víctimas de primera o de segunda", recordó la política antes de enumerar las cuentas pendientes que le quedan a su ministerio.

"Al final, si damos espacio e invitamos a denunciar, lo que no podemos hacer es animar a las mujeres a que lo hagan y que luego el sistema no esté a la altura", se quejó la presentadora, que compartió con Montero las imágenes en las que Carrasco relataba su intento de suicidio. "Me gustaría que le mandaras un mensaje directamente a Rocío Carrasco", le pidió Corredera.

"Rocío sin duda ha sido una mujer valiente. Se ve, en lo que yo he podido ver, cómo revive esas experiencias de violencia que siguen siendo dolorosas para ella, esa revictimización es una de las partes más duras a las que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia machista. Hay muchas mujeres a las que quiero invitar a esa reflexión. España a avanzado mucho, pero tenemos muy distante cómo es vivir una experiencia de maltrato y creo que muchas mujeres pueden verse impulsada a tirar para adelante y buscar mecanismos de reparación. Por eso me importa estar aquí hoy, para recordar que esos apoyos existen", declaró Montero.

Finalmente, quiso felicitar al programa por la gran labor que estaban haciendo con el lanzamiento de este documental: "Los medios de comunicación han contribuido a hacer grandes los discursos que cuestionan la violencia de género y la banalizan, que incluso la ridiculizan. Pero ayer y lo que se verá en los próximos días, es el ejercicio de un periodismo que legitima la voz de las mujeres víctimas de violencia machista. La televisión muchas veces es la única forma de conexión con ellas y que se puedan ver reflejadas. Esto es importante para avanzar en la lucha contra la violencia de género", sentenció la política.