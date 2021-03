Rocío Flores llamó a Telecinco durante el documental de su madre: "No me dejaron entrar en directo"

Rocío Flores, hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, se ha pronunciado sobre el documental que Telecinco emitió este domingo sobre su madre para explicar que quiso pero no pudo intervenir en directo.

"Quiero explicar que ayer intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y tender un puente una vez más y no se vio oportuno, no se me dejó", ha contado a través de las redes sociales.

Lea también: La ministra Irene Montero entra en directo en 'Sálvame' para hablar de Rocío Carrasco

El documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva estuvo centrado en las acusaciones de Rocío Carrasco a Antonio David. Pero también fue aludida Rocío Flores. De hecho, su madre recordó el momento en que ella entró a la casa de GH VIP para hablar con el padre y decirle que todo estaba bien fuera del reality.

Lea también: Federico Jiménez Losantos critica a Telecinco y a Rocío Carrasco: "Yo no te creo"

Carlota Corredera: "Llamó muy nerviosa"

Carlota Corredera ha admitido que esto fue así. "Es verdad que ayer ella llamó muy nerviosa al director del programa y se consideró que era preferible que se calmase", ha dicho la presentadora de Sálvame. "Se hizo con afán de protección a Rocío Flores".