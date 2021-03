La rajada de Siro López contra Josep Pedrerol: "Te estás llevando la pasta a manos llenas"

Siro López se ha despachado de Josep Pedrerol tras la entrevista que concedió a Ibai Llanos. En su conversación con el famoso creador de contenidos, el presentador de El chiringuito aseguró que Siro se fue de su programa por dinero y porque Mediaset le puso sobre la mesa una oferta "para hacer reportajes".

El periodista gallego, habitual colaborador de COPE, se ha calentado, quizás demasiado, a la hora de explicar que se fue a Telecinco para ser tertuliano de Tiki Taka y para narrar los partidos de la selección española de baloncesto. "Yo no me fui por un problema de dinero. Me fui por dignidad", dice.

Lea también: Intereconomía tendrá que pagar 2,5 millones de euros a Josep Pedrerol tras su despido en 2013

"Un 23 de diciembre, sin yo pedirle nada, me dice que voy a ganar una cantidad. A mediados de enero se desdice y me dice que voy a cobrar otra. Y el 30 de enero, cuando yo llevo trabajando todo ese mes, me dice que tenemos que volver a hablar porque no me puede pagar todo lo que me había prometido. Supongo que pensando que yo no tenía dónde caerme muerto y que me iba a tener que joder con lo que él me dijera", asegura. "No me fui antes por solidaridad".

Siro López también se calienta con Pedrerol por otros asuntos. El periodista le acusa directamente de estar detrás de la cancelación de Con un par de bigotes, un espacio que presentaba con Iñaki Cano en Intereconomía y, por otra parte, de haberle copiado la idea de hacer Punto Pelota y El chiringuito.

"Te cargaste el programa. Duró tres meses porque a Iñaki Cano y a mi se nos ocurrió dar dos noticias en exclusiva al mediodía y como tú no las tenías y veías que te podíamos hacer sombra pues te follaste el programa, chaval. ¿O te crees que soy gilipollas y no lo sé? Le echaste la culpa a Julio Ariza", dice exaltado.

Siro López acusa a Pedrerol de haber copiado a 'Sálvame'

"Se cree que ha inventado el periodismo, pero por inventar no ha inventado ni el programa. El programa lo inventó un señor que se llama Alfonso Arús que fue el primero que montó una tertulia deportiva en televisión en la que se enfrentaban dos bandos", dice en referencia a El Rondo.

Siro López siguió su directo en su canal totalmente fuera de sí contra Pedrerol, en este caso, haciendo mención al esfuerzo económico que pidió el director de Punto Pelota a su equipo para que todos pudieran fichar por Atresmedia. Un esfuerzo que, según dice Siro, Pedrerol no hizo. "Te estás llevando la pasta a manos llenas. Te la llevaste allí y te la estás llevando ahora".

Según Siro, Pedrerol también "ha copiado a Sálvame" y "ha convertido lo que para mí era un programa futbolístico con bastante tertulia y con bastantes enfrentamiento en un programa de espectáculos". "No es una mierda esta profesión, como quieres insinuar. A lo mejor la conviertes tú en una puta mierda", llega a decir.

Youtube Video