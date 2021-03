La última aparición de Antonio David Flores en 'Sálvame', antes de ser despedido: "¿Cuánto han pagado a Rocío Carrasco?"

La serie documental estrenada este domingo en Telecinco, en la que Rocío Carrasco ha denunciado los presuntos malos tratos que recibió de Antonio David Flores, ha provocado un gran impacto en la sociedad y ha desatado este lunes las primeras reacciones y decisiones dentro de la cadena.

Mediaset ha decidido dejar de contar con el exguardia civil, que "no volverá a participar en ninguno de los programas" de televisión del grupo. El andaluz ha sido despedido después de que se hiciera público el desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado sobre cómo ha sido su relación con su expareja desde que decidió divorciarse de él en el año 2000. "No está prevista su participación en programas", informa 20 Minutos. Su salida de la cadena, según Informalia, estaba decidida antes de la emisión del programa.

Lea también: Los zascas de Jorge Javier a Paula Usero y Javier Gutiérrez en el documental sobre Rocío Carrasco

Este mismo domingo, durante la emisión de los dos primeros episodios de la docuserie, muchos se preguntaban qué decisión tomaría Mediaset después de las acusaciones que Carrasco estaba haciendo contra Flores, aportando todo tipo de informes médicos y judiciales. Cabe recordar, eso sí, que Antonio David no ha recibido ninguna condena por malos tratos a Rocío Carrasco, ya que el caso se encuentra en manos del Tribunal Supremo tras ser sobreseido provisionalmente por la justicia ordinaria.

Así fue el último día de Antonio David Flores en Telecinco

De este modo, Antonio David Flores habría aparecido por última vez en el plató de Sálvame el pasado martes 16 de marzo. Ese día, el programa de Telecinco cebó durante toda la tarde una noticia que "cambiaría la historia del corazón". Se trataba de la inesperada reaparición de Rocío Carrasco para romper su silencio en la serie documental que ellos mismos habían estado preparando en absoluto secreto.

Lea también: La reacción de Ana Rosa al documental de Rocío Carrasco: "Ahora hay que escuchar a la hija"

Sálvame llegó a jugar con el espectador y antes de lanzar el tráiler de la entrevista con la hija de Rocío Jurado, pidió a Miguel Frigenti y a Antonio David Flores que abandonaran el plató. Después de desvelar a la audiencia de qué se trataba, Carlota Corredera pidió el regreso a plató de los tertulianos para que se enteraran de lo que estaba pasando.

El programa de Telecinco volvió a lanzar el tráiler de la docuserie y el gesto de Antonio David Flores se torció por completo. Totalmente desencajado, el colaborador aguantó el chaparrón y el atronador silencio que se produjo tras su impactante reacción.

"¿Le han pagado mucho por esto? ¿Le han pagado mucho por contar la verdad para seguir viva o contar su verdad para seguir ganando dinero?", preguntó indignado a la dirección del programa. "No voy a hablar más porque tampoco quiero equivocarme", añadió con el rostro muy serio antes de lanzar una advertencia. "Se avecina tormenta. Sabía que este momento tenía que llegar, lo tenía muy claro", afirmó el tertuliano.

Las últimas palabras de Antonio David en Telecinco: "Rocío Carrasco os ha estafado"

Un día después, Flores reapareció en Sálvame, pero no llegó a pisar el plató del programa. Jorge Javier Vázquez conectó con el colaborador, que se encontraba en una sala anexa de los estudios de Mediaset en Fuencarral. Ambos se enfrentaron y el presentador recordó que él siempre se había posicionado al lado de Rocío Carrasco.

Lea también: Federico Jiménez Losantos critica a Telecinco y a Rocío Carrasco: "Yo no te creo"

Finalmente, el pasado jueves 18 de marzo, un reportero de Telecinco esperó a Antonio David a las puertas de la casa para informarle de que la serie documental se había materializado tras un intento de suicidio por parte de su exmujer. "Jorge, os ha estafado", soltó enseguida el andaluz. "El documental de Rocío Carrasco es una farsa. Llevo 25 años hablando de mi vida, donde ella forma parte. Yo sé lo que he vivido. Si vais a hacer ver, o ella, que su verdad es la verdad absoluta, lo va pasar fatal, porque no sabe la que se le avecina", insistió Flores, añadiendo que Carrasco "no sabe donde se ha metido".