Loco final de Jorge Javier en 'Myhyv': se queda con Michael, pero Juan desvela por sorpresa que intimaron en su casa

Jorge Javier ha tenido un "final loco" en su trono de Mujeres y Hombres y Viceversa. El presentador ha optado finalmente por quedarse con Michael en detrimento de Juan y Dani. Sin embargo, todo se ha liado cuando el catalán ha asegurado que quería seguir conociendo a los tres fuera del programa.

"Dani me hace mucha gracia porque tiene ese ímpetu, pero al mismo tiempo tiene mucho carácter, que es algo que me gusta y que, a veces, me inquieta", ha dicho Jorge. "Con Michael hay algo que me une. Tenemos una mentalidad bastante parecida y Juan me gustó mucho cuando lo vi".

La confesión de Juan sobre Jorge Javier: "Pasó toda la noche durmiendo conmigo haciendo la cucharita"

Que Jorge quisiera los números de teléfono de los tres, ha provocado una malhumorada reacción de Juan, que ha querido irse directamente del plató. Con todo esto, el presentador de Telecinco ha escogido a Michael para intentar una relación.

Minutos más tarde, Juan ha regresado al plató destapando que Jorge Javier se saltó las normas del programa. "Fuimos a cenar y, después, pasé la noche en su casa. Pasó toda la noche durmiendo conmigo haciendo la cucharita".

"Habíamos hablado de planes de futuro. Si llega aquí de repente y quiere pedir los teléfonos de los dos... Me siento absurdo, de verdad", se ha lamentado. A Michael no le ha importado lo ocurrido y ha dicho que lo veía bien si esto ha ayudado a que Jorge se decidiera, lo que le ha gustado aun más: "Sé que he elegido bien", ha zanjado.