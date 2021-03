Lydia Lozano, devastada por la muerte de su hermano Jorge por coronavirus

Varapalo fortísimo para Lydia Lozano. Jorge Lozano, hermano de la colaboradora de Sálvame, ha fallecido este lunes a consecuencia de una larga batalla contra el coronavirus. La noticia ha sido confirmada por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde impartía clase.

"Jorge Lozano, Catedrático de Periodismo de nuestra Facultad, nos ha dejado hoy por covid-19 tras semanas de lucha contra el virus. La terrible noticia recorre hoy nuestro Centro y deja un halo de profunda tristeza ante la enorme pérdida", dice la universidad Complutense en un comunicado.

Nacido en La Palma en 1951 "era con diferencia uno de los intelectuales más sólidos del panorama español y seguramente el semiótico de referencia en nuestro país estrechamente vinculado a Umberto Eco", recoge la Facultad de Ciencias de la Información. "Director del Grupo de Estudios de Semiótica de la Cultura, catedrático de Teoría de la Información en la Universidad Complutense, ex Director de la Academia de Roma, secretario de redacción de la Revista Occidente y, antes que nada, profesor, una profesión que 'proporciona un espacio de libertad donde mostrar un conocimiento sin estar sometido a los vaivenes de la estupidez' según afirmaba en una entrevista de las múltiples realizadas a lo largo de su prolífica trayectoria".

Así hablaba Lydia Lozano de su hermano: "Es toda una eminencia"

Lydia Lozano habló en alguna ocasión de su hermano. Una de las últimas veces fue en el programa Mi casa es la tuya. "Es toda una eminencia pero dije que él no me iba a dar clase, me matriculé en asignaturas para que no me tocara mi hermano", comentó.

Lydia Lozano fue una de las colaboradoras que anoche estuvo participando en el debate sobre el documental de Rocío Carrasco. Esa fue su última aparición antes de conocer la trágica noticia de la muerte de su hermano.