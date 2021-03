Una mujer desnuda ataca a una presentadora lanzándola una piedra en directo: así fue el momento

La presentadora Mirela Vaida vivió momentos de pánico durante la retransmisión de Access Direct, programa de la televisión de Rumanía. Una espontánea saltó de repente al plató totalmente desnuda y quiso agredirla lanzándola una piedra.

De inmediato, un miembro del equipo lo impidió. La reacción de la periodista fue de auténtico terror. Al ver que esta joven entró al estudio fuera de sí y al grito de "devuelve el dinero", apartó la mirada de las cámaras e intentó ponerse a salvo.

Mirela Vaida, tras el intento de agresión: "Me quedé en shock"

Al reanudar con la emisión del programa, Mirela Vaida reconoció haber temido por su integridad física. "Esta mujer se acercó a mí muy rápidamente e intentó golpearme con una piedra. Me quedé en shock porque no entendía lo que estaba pasando. No tuve el valor de actuar más rápido. Tuve suerte de que no pudiera darme".

La presentadora ha llegado a reconocer en Sputnik Romania que está recibiendo amenazadas en nombre de Magdalena Sherban, una mujer que asesinó a otra empujándola a las vías del metro. El caso lo cubrió Mirela Vaida en su espacio.

Si bien es cierto que el citado medio también deja la posibilidad de que todo haya sido una triquiñuela del programa para atraer audiencia. Es decir, que el intento de agresión ya estuviera preparado. De hecho, Access Direct lleva días investigando sobre el suceso hasta el punto de medir lo que recorrió la piedra en el plató.