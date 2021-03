Brutal bronca entre Saray ('Masterchef') y Paca La Piraña ('Veneno'): "¡Comeros un carro de mierda!"

Inesperada guerra en redes sociales. Durante los últimos días, Saray Carrillo, polémica concursante de Masterchef 8, ha protagonizado una tensa bronca con Paca la Piraña, protagonista de la serie de Atresmedia Veneno. Las dos han cruzado mensajes muy duros a través de sus perfiles en Instagram ante la atenta mirada de todos sus seguidores.

Al parecer, todo se desató después de que Saray intentara enfrentar a Paca con Candela Santiago, otra de las actrices de la ficción creada por Los Javis. Estas decidieron responder a las acusaciones de la concursante del talent de TVE apareciendo juntas en unas imágenes en las que no dudaron en cargar contra la andaluza. "Nos ha puesto de enemigas y nosotras no somos eso", empezó diciendo Santiago.

"Hipopótama, que te vas a tragar el pollo ese de MasterChef, que te gusta mucho insultar a las personas", aseguró Paca La Piraña, que enseguida encontró la respuesta de Saray. "En primer lugar, eres una falsa y una mentirosa, porque tú has puesto a Paca como los trapos y tengo conversaciones", le recriminó a Candela antes de dirigirse a La Piraña. "Yo te ataqué porque te metiste con Cristina La Veneno y dijiste que iba como una gitana, como una zarrapastrosa. Las gitanas no somos zarrapastrosas. Eso fue una actitud racista, cosa que yo te recrimino", afirmó la joven.

Saray estalla contra Paca La Piraña y Candela Santiago tras llamarla "so puta": "Vosotras si pusisteis el culo y el coño en el Parque del Oeste"

"Quien me busca, me encuentra, porque soy una pantera. Soy una hipopótama, pero como te pegue un bocao en el coño, te enteras. Y esa de MasterChef, que no te vea cara a cara, que te vas a tragar el pollo ese que hiciste", insistió Paca, mientras Candela finalizaba con un "so puta" hacia Saray.

"¿Cómo se puede ser tan falsa después de toda la mierda que has dicho sobre Paca? Y tengo aquí las pruebas", reaccionó Saray. "Gracias a dios no he sido puta, cosa que vosotras sí habéis puesto el coño y el culo en el Parque del Oeste. Así que comeros un carro de mierda. Cariño, puta yo no, puta tú, que trabajas de puta con esa cara de caballo percherón", le soltó a la actriz de la serie de Antena 3.