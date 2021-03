Federico Jiménez Losantos critica a Telecinco y a Rocío Carrasco: "Yo no te creo"

Federico Jiménez Losantos ha abordado este lunes el contenido del documental de Rocío Carrasco que Telecinco emitió este domingo, un programa al que ha criticado con fuerza. "Parecía los juicios de Moscú, segunda parte, una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida. Aparte era inteligente, efectivo. Era 'la manada' en política. No son capaces de pedir voto para Pablo de Galapagar pero como si lo pidieran".

"Basura totalitaria y manipulada", lo ha calificado el locutor de esRadio. "Era 'la manada'. Hermana yo sí te creo. Pues yo no te creo. Creo que eres como Paquirrín, una malcriada", ha criticado el periodista, que ha recordado que la juez sobreseyó la denuncia de Rocío Carrasco contra Antonio David.

"Era una cosa totalitaria. Era cosa de una dictadura, pero no de las antiguas, sino como las que hay ahora en Argentina. Todo es muy cursi, muy buenas palabras, pero como te salgas de ahí, te machacan", ha dicho Losantos. Fue terrible", ha continuado. "Lo de ayer era innecesario", ha dicho el locutor, que también ha criticado la escenografía. "Querían dar caché intelectual a ese montaje grosero". "Era todo ridículo. Sentí que me tomaban el pelo de una manera que a mi edad no lo voy a tolerar", ha dicho.

Losantos también critica a Antonio David: "No me gusta ese tío"

Losantos también ha tenido comentarios muy críticos para Antonio David. "Todo el mundo parece ahora sobrecogido porque al parecer no conocía a Antonio David. Yo lo vi una vez en las Crónicas marranas y me pareció un horror. No me gusta ese tío, entre otras cosas porque respeto a la Guardia Civil".

