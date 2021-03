Beatriz Montañez y su nueva vida en el bosque: "Aquí no hay sexo... a no ser que te gusten mucho los árboles"

Beatriz Montañez sorprendió la semana pasada al contar cómo es su nueva vida alejada de los platós de televisión. La copresentadora de El intermedio entre 2006 y 2011 vive en soledad en una cabaña en el monte. "Me ha hecho mucho más sensible. La soledad es la mejor amiga que he tenido nunca", dijo.

La que fuera compañera de Wyoming aseguró que tira de los ahorros de su época en televisión para vivir. "Me hice vegana y lo que como es barato. No me gasto más de 150 euros al mes en alimentación. Tampoco pago casa, instalé un equipo fotovoltaico y el agua viene de un pozo".

Beatriz Montañez: "Es un continuo momento duro porque aquí no hay sexo"

La Sexta Noticias se hizo eco de la confesión de Montañez dedicando una pieza. "De repente, yo tenía un trabajo que todo el mundo hubiera pensado que era maravilloso y una vida que, vista desde fuera, era idílica pero algo dentro no estaba funcionando", cuenta.

Todo ello lo cuenta en Niadela, su primer libro. "Tener una casa o un coche muy grande no es lo importante", dice. Eso sí, conectar con la naturaleza también tiene sus desventajas: "Es un continuo momento duro porque aquí no hay sexo... a no ser que te gusten mucho los árboles".