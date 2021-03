El sonoro lapsus de Cristina Pardo que dejó a Esperanza Aguirre con esta cara: "¡Ya quisiera!"

Cristina Pardo conectó este domingo con Esperanza Aguirre. La presentadora de Liarla Pardo entrevistó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid para preguntarle algunos datos y valoraciones relacionadas con la situación política actual en la región que llegó a gobernar y que se someterá a unas nuevas elecciones autonómicas el próximo 4 de mayo.

La periodista de La Sexta no dudó en pedirle a Aguirre que hiciera una valoración sobre el terremoto político desatado en la capital, con Ayuso convocando unas elecciones adelantadas para evitar una moción de censura contra ella en la Asamblea de Madrid y con Pablo Iglesias dejando el Gobierno para presentarse como candidato de Unidas Podemos.

Lea también: Las lágrimas de Cristina Pardo en La Sexta tras su entrevista más complicada: "¡No sé qué decir!"

La entrevistada defendió que creía que el PP podía sacar fácilmente una mayoría absoluta en los comicios y Pardo la interpeló cometiendo un sonado lapsus que provocó las carcajadas de todos los presentes. "Señora Díaz Ayuso, si por lo que sea no saca esa mayoría absouta...", empezó diciendo la presentadora, a la que enseguida Aguirre interrumpió.

"No, no, que no soy la señora Díaz Ayuso, Cris", dijo entre risas la expresidenta de Madrid. "Ay, perdón, que me he liado", corrigió entre risas la periodista. "Ya quisiera, ya quisiera, con lo joven y guapa que es", comentó Aguirre. "Ya sé que usted quisiera estar en Sol dándolo todo", ironizó Cristina Pardo antes de continuar con la pregunta que quería lanzarle a su 'invitada'.

Esperanza Aguirre evita calificar a Pablo Casado como político

La cosa no quedó ahí y los dardos entre Pardo y Aguirre se sucedieron durante toda la entrevista. En un momento dado, la periodista pidió a la política que calificara los liderazgos de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. "Del 1 al 10, ¿qué nota le pondría a Casado?", se interesó la presentadora de Atresmedia en una cuestión a la que Aguirre evitó responder.

Lea también: El momentazo de Cristina Pardo y Mamen Mendizábal en La Sexta: "¡No te escucho!"

"Qué cosas me preguntas, Cristina. Soy muy mayor para contestar a test. Si pongo cualquier cosa menor del 10, me lo vas a sacar en el titular, así que prefiero no contestar", argumentó la entrevistada. "El titular ya me lo ha dado; un 10 no le ha puesto", le respondió Pardo entre risas antes de que Aguirre asegurara que Ayuso es la persona que ha devuelto la "ilusión" a los votantes del PP. "Casado es en este momento el líder del PP, todos le apoyamos, pero la que nos ha devuelto de verdad la ilusión ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso", expresó la madrileña.