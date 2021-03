Susanna Griso, a Isabel Díaz Ayuso: "¿Qué sientes cuando te llaman loca?"

Isabel Díaz Ayuso ha comenzado la semana con una entrevista en el plató de Espejo público, una charla que ha arrancado después de un tenso fin de semana marcado por la precampaña en el que ha comenzado a recibir ataques de sus rivales. "Unos me han deseado la cárcel, el presidente del Gobierno me ha insultado, otros han dicho que son una loca, que me rebanen el cuello...", ha lamentado. "Llevo aguantando esto mucho tiempo pero ahora se ha incrementado".

"¿Qué sientes cuando te llaman loca o IDA, utilizando sus iniciales", ha preguntado Susanna Griso. "En realidad me da igual, pero es una falta de respecto hacia las personas que han pasado una enfermedad mental. Mi propio padre falleció de ello y a una familia como la mía no le resulta agradable que se juegue con esto", ha respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Pero no me lo tomo por el lado personal, porque creo que cualquier persona en mis circunstancias también sería el foco y el objeto de deseo de todos", ha dicho Ayuso. En ese momento, Griso ha querido saber si piensa que los ataques serían iguales si fuese un hombre.

Ayuso, sobre los insultos que recibe: "No verás defenderme a ninguna feminista de la izquierda"

"No veo que sean siempre iguales. Cuando a una mujer la quieren amedrentar la insultan de la misma manera y en forma de turba. Si fuese presidente también recibiría insulto muy parecidos. No verás a ninguna feminista de la izquierda salir a defenderme. Llevo dos años así todos los días de mi vida", ha zanjado Ayuso.

