La reacción de Ana Rosa al documental de Rocío Carrasco: "Ahora hay que escuchar a la hija"

Ana Rosa Quintana ha abierto su programa de este lunes analizando algunos aspectos del documental de Rocío Carrasco que Telecinco emitió este domingo. "Solo vi la primera parte y no he podido dormir, porque provocaba angustia ver a esta persona sufriendo. Era angustioso ver que estaba a punto de tener un ataque de ansiedad", ha comentado.

"Era su verdad, como ella lo siente, lo que ha vivido, lo que recuerda... Yo desconocía su cuadro médico, que es muy importante. No sé cómo va a repercutir en ella, en sus hijos... no sé. Es muy difícil valorarlo cuando ves a alguien sufriendo", ha dicho Ana Rosa sobre Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

"Yo creo que lo que ahora queremos todos es escuchar la versión de su hija", ha seguido la presentadora. "No sé cómo lo puede recibir su hija, pero le puede crear un sentimiento de culpabilidad muy grande", ha analizado la periodista. "Yo todavía no sé qué ha podido pasar para que una madre y unos hijos no se hablen en 10 años. Tendrá una explicación, pero todavía no lo acabo de entender".

Quintana también ha hecho referencia a las reacciones de distintas políticas que anoche lanzaron tuits al ver el testimonio de Rocío Carrasco. "Ayer se politizó mucho con el tuit de Irene Montero, Rocío Monasterio...", ha comentado.

La reflexión de AR sobre Antonio David: "Después del programa salió condenado"

En cuanto a Antonio David, Quintana ha hecho referencia a la situación en la que queda públicamente tras el reportaje. "Él, después del programa, salió condenado", ha comentado la presentadora. Hay que recordar que Rocío Carrasco denunció a su ex pero que el juez lo sobreseyó.