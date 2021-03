El plan de Telecinco con 'La isla de las tentaciones': cuándo emite la hoguera final y el reencuentro seis meses después

La isla de las tentaciones llega a su final. Telecinco emitirá la próxima semana las últimas entregas del programa que este jueves vivió un nuevo giro de guion con el paso que dio Jesús, que dejó plantada a Stefany y se fue con Lara para sorpresa de todos.

El lunes, 22 de marzo, Telecinco emitirá el debate en el que se verá el final de la última hoguera de las chicas juntas. Ahí será cuando Marina podrá ver que Jesús tiene una nueva aventura en su Villa.

Lea también: Libertad con cargos para Carlos, el soltero de La isla de las tentaciones detenido por abuso sexual

El miércoles 24, la hoguera final; el jueves, el reencuentro seis meses después

El miércoles, 24 de marzo, la cadena emitirá las hogueras finales, con el reencuentro de las parejas que podrán decirse a la cara todo lo que han pensado en las últimas semanas.

"Me has hecho muy feliz", dice Lola a Diego, que acaban abrazados, según se ve en el adelanto del programa; "Me duele, yo no soy de piedra", espeta Marina a Jesús; "Yo no quiero que el padre de mi hijo diga esas tonterías", reprocha Lara, muy enfadada, a Hugo.

El jueves, 25 de marzo, Telecinco emitirá el reencuentro de las parejas, que fue rodado seis meses después de que el programa acabase.

¡Hasta aquí #LaIslaDeLasTentaciones11! Nos vemos la próxima semana



???? Lunes, Debate con @SandraBarneda

???? Miércoles, hogueras finales

???? Jueves, reencuentro seis meses después



???????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/ajX0qyZtSB — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 18, 2021