La monumental rajada de Pedro García Aguado contra 'Hermano Mayor': "La directora era una hija de puta"

Pedro García Aguado ha concedido una entrevista a Naím Thomas, concursante de la primera edición de Operación Triunfo, quien se ha abierto un canal en Twitch para charlar con diferentes personalidades. El cantante y el presentador han hablado sobre el pasado de este en Hermano Mayor, programa de Cuatro que le dio el salto a la fama.

Aguado ha criticado los procedimientos que se utilizaban en el formato en el que supuestamente se prestaba ayuda a jóvenes con adicciones y problemas de comportamiento. El exdeportista ha hablado con el triunfito sobre cómo se conseguían las escenas de mayor tensión entre los jóvenes y sus familias o él mismo. Además, ha asegurado que los responsables del espacio solo seleccionaban a adolescentes que sabían que se iban a enfrentar a él.

"Si no se iba a enfrentar a mí no querían el caso. Querían chicha", ha declarado sobre un formato que, según su presentador, "se fue desvirtuando". Pedro García Aguado ha acusado al programa de forzar las conductas violentas de los jóvenes para que fuesen constantes durante las grabaciones.

"Eso lo hacen un día. Cuando les estás azuzando 24 horas porque necesitas contenido, al chaval lo tienes arriba todo el rato", desveló. "Ese chaval tiene problemas de los que no estáis hablando de momento. Le meto la fregona hasta la habitación porque sé que la fregona va a salir volando", insinuó. "Eran chavales sacados de quicio", ha lamentado García Aguado, que insiste en que se "forzaron" todas las situaciones. Por otro lado, se ha quejado de que no le permitían hablar con los protagonistas del programa fuera de cámaras para transmitirles su cariño. "Es la tele, me decían. La cadena me pide 40 minutos de tensión", lamentó.

Aguado desvela su mayor enfado contra los responsables de 'Hermano Mayor'

Acto seguido, Aguado recuerda uno de los mayores enfados que tuvo con los responsables del formato. Esto sucedió cuando trataban a un joven enganchado a las drogas y el presentador asegura que puso varias condiciones antes de grabar. "Este es un programa de tele y tengo 10 días, ¿tú crees que yo, Pedro García Aguado, que trabaja en un centro terapéutico, va a decirle al espectador que en 52 minutos ha salvado de las drogas a un chico? Pongo mi cara y mi firma si este chico entra en un centro de drogodependencias al final del programa", pidió.

Según el madrileño, el programa no cumplió con su palabra: "Tuve que pagar yo el ingreso de ese chaval en un centro. Le dije a la tía [a la directora del programa]: 'No he visto nunca un ser tan lamentable como tú'. Fue el tercer año de Hermano Mayor, y ese año dije: 'Me voy a laSexta'. Despidieron a la directora. Ese chico se escapó del centro y apuñaló a su abuela porque tenía dos bolsas de marihuana. Pero la gente no se va a acordar de la hija de puta de la directora, ni de Cuatro, ni de su puta madre. Al que van a culpar es a Pedro García Aguado, y a mí se me caían los cojones al suelo cuando pasaban estas cosas. La cadena quitó el programa de antena, pero ya había hecho su dinero", advirtió en un sorprendente testimonio.

Finalmente, Aguado ha querido responder a Dakota, una de las participantes más famosas de Hermano Mayor. "Quiero decir, y que quede claro, que en Hermano Mayor los dos primeros días me pagaron la bebida. Consumo no quiere decir éxtasis y demás. Mi problema era el alcohol y me lo pagaron para ver mi actitud", declaró la joven en una entrevista reciente.

Pedro García Aguado ha aludido a estas palabras y ha desvelado que, tras conocerlas, se puso en contacto con una de las directoras del programa para conocer su versión: "Una cosa es que te den, y otra es que te permitan hacerlo. Es cierto que posiblemente la productora pagó lo que se bebiese", explicó el presentador.

BRUTALES declaraciones de @pgaguado sobre "Hermano Mayor". Hablamos de todo: Waterpolo, Drogas, Televisión, "Hermano Mayor", Dakota... Agradecerte tanta verdad y tanta sinceridad. Nos dejó ???? pic.twitter.com/5pEWnx610N — Naim Thomas (@NaimThomas) March 18, 2021