Jorge Javier desvela las tres impactantes claves por las que Telecinco dio luz verde a la serie documental sobre Rocío Carrasco

Telecinco continúa anunciando a bombo y platillo Rocío: Contar la verdad para seguir viva, serie documental sobre la vida de Rocío Carrasco que verá la luz a partir del próximo domingo 21 de marzo. Se trata de una entrevista en profundidad con la hija de Rocío Jurado que, según han avanzado, cambiará para siempre la historia del corazón en España.

Este jueves, Jorge Javier Vázquez ha abierto en Sálvame una misteriosa caja, cuyo contenido han avisado que es fundamental para entender los motivos por los que Rocío Carrasco ha decidido hablar ahora, por primera vez después de 25 años, sobre las principales polémicas en las que se ha visto envuelta a lo largo de toda su trayectoria.

"El ave fénix resurge de sus cenizas y nos hace partícipes a todos. Las razones se esconden dentro de esta caja, una caja que es mucho más que un simple objeto. Es un artefacto altamente sensible, una bomba de relojería que puede causar estragos en la familia de Rocío Carrasco", empezó diciendo el presentador.

Las tres claves por las que Telecinco aceptó lanzar una serie documental sobre Rocío Carrasco

"Esta es la caja que recibe la directiva de esta cadena cuando tiene que decidir si da luz verde a la serie documental y en la que se encuentran tres diapositivas con tres frases que reflejan las razones de la hija de Rocío Jurado para acabar con 25 años de silencio", siguió anunciando Jorge Javier antes de abrirla y leer la primera de esas tres claves.

- "Esta historia comienza el día en el que Rocío Carrasco no murió".

Enseguida, los colaboradores comenzaron a especular con el significado de la primera frase. Algunos, como Kiko Hernández o Kiko Matamoros aseguraron que podía referirse al accidente de coche que Rocío Carrasco y Fidel Albiac sufrieron en febrero del año 2.000. "¿Rocío Carrasco pudo pasarlo tan mal como para querer desaparecer?", planteó por su parte Gema López en una hipótesis que, minutos después, se acabaría confirmando.

- "Hubo un día, no muy lejano, en el que el que Rocío Carrasco intenta quitarse la vida. No pudo soportar un día más la presión mediática y el maltrato de su exmarido y, tras años de pensamientos persistentes de querer matarse, decide hacerlo"

"Es extremadamente fuerte, doloroso. En este momento, me produce lástima y pena ella, pero también por él. A lo mejor le están poniendo una carga que no le corresponde. Es tan delicado, que no me veo capaz de opinar, quiero ver en qué contexto cuenta esto", reaccionó Kiko Matamoros. Gema López confirmó sus sospechas y recordó que antes de ir a Supervivientes 2020, Rocío Flores se preocupó por su madre e intentó ponerse en contacto con ella muchas veces sin éxito.

"Una vez, sí que coge el teléfono Rocío o la persona que está junto a ella, y le dice: Yo no soy tu madre, no quiero saber nada más de ti. Ella se va a Supervivientes con eso y nosotros nos enteramos más tarde. Por eso, cuando se desata todo lo de la pandemia, ella se rompe y dice que necesita saber cómo está su madre", reveló la periodista, que cree que todo ahora "cobra sentido". Jorge Javier señaló entonces que ese intento de suicidio pudo producirse unos meses antes, mientras Antonio David concursaba en GH VIP 7.

