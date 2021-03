"No hay nada peor que tener unos padres progres": la revelación de Yolanda Díaz sobre su adolescencia

Thais Villas se desplazó este miércoles hasta las puertas del Congreso de los Diputados para realizar uno de sus divertidos reportajes en El Intermedio en los que suele sacar a los políticos algunas confesiones o salidas de tono de lo más sorprendentes.

En esta ocasión, la reportera ha logrado hablar con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y futura vicepresidenta del Gobierno en sustitución de Pablo Iglesias. Villas ha querido saber cómo se llevaba la política con sus padres cuando era adolescente. "Como todos los adolescentes, como podía", empezó diciendo entre risas Díaz antes de que la periodista le preguntara si eran muy estrictos con las normas.

"Era complicado porque no hay nada peor en el mundo que tener unos padres progres. Es una cosa rara", bromeó la ministra, que cree que ser "padre progre y exigente es complicado". "¿Por qué?", se interesó Thais. "Los padres no pueden ser progres, son padres", comentó la entrevistada, provocando las risas de la reportera, que le pidió que contara alguna anécdota sobre su adolescencia.

Yolanda Díaz desvela el sorprendente motivo por el que su madre le pegó "una torta redonda"

"Yo era buena, no recuerdo muchas broncas. La única vez que mi madre me pegó una torta, pero una torta redonda, fue en primero de carrera. Vivía en en Santiago y fue el día del atentado de la discoteca Clangor. Yo estaba estudiando en casa de una amiga y mi madre estaba desesperada, porque esa era una discoteca a la que íbamos todas. Y cuando abrí la puerta, que venía de estudiar porque tenía un examen, me pegó una torta. Que yo no sabía por qué, estaba desesperada", recordó la entrevistada.

Preguntada por sus amores, Yolanda Díaz habló sobre si tardaba mucho en presentarle los novios a sus padres. "Mi madre me decía que tenía el corazón como una plaza de toros, no te digo más. En casa no entraban mucho, no era yo mucho de eso", confesó la ministra. "¿Pero era usted muy enamoradiza?", insistió Villas. "En la plaza de toros sí, como decía mi madre", respondió entre risas la política.