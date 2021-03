Lorena Castell la lía y se lleva la gran bronca de Dani Mateo: "¿Eres idiota o qué te pasa?"

Lorena Castell protagonizó un surrealista momento en Zapeando que hizo que todos sus compañeros se le echasen encima por desvelar un secreto que nadie podía hacer público al comienzo del programa.

"Hay un pueblo de España en el que están muy contentos. Tenemos una exclusiva muy heavy. Todavía no podemos contarlo, pero cuanto lo tengamos atado, lo diremos, Es algo vital para España", dijo Dani Mateo.

"Además, lo hemos conseguido nosotros", intervino Lorena Castell. "¿Es lo del árbol ése?", pregunto a sus compañeros. "¡Pero no lo cuentes!", reaccionaron todos a gritos. "¿Pero tú eres idiota? ¿Tú eres tontísima o qué pasa?", espetó el presentador. "Tú con Ferreras durarías dos minutos", añadió, mientras Castell se caía en que había reventado un 'cebo'.

Pedroche: "¿Pero no llevas pinganillo?"

"¿Pero no llevas pinganillo?", preguntó Pedroche. "Porque lo han dicho", comentó la colaboradora a su compañera, que sí lo había escuchado pero no se había dio cuenta. El secreto que Lorena Castell había destripado no era otra cosa que la victoria de la Carrasca de Lecina, en Huesca, como el mejor árbol del mundo.

