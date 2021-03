"Trabajé en Telecinco": una famosa reaparece en 'First Dates' 14 años después de su sonado paso por televisión

First Dates sorprendió a los espectadores de Cuatro con una soltera de cuyo rostro muchos se acordarán. "Tu cara me suena", dijo Carlos Sobera nada más recibirla en el restaurante más famoso de la televisión.

Se trata de Almudena Herrero. "Hace muchos años estuve en Telecinco trabajando. Era la novia del actor italiano Fabio Testi", dijo la invitada. Ante las preguntas de Carlos Sobera, ella explicó que "el hombre era infiel por naturaleza y yo no podía esta detrás de él, que tenía 60 años, vigilando".

Almudena saltó a la popularidad cuando Fabio Testi concursó en Gran Hermano VIP. "Tuvo un medio affaire con Marlène Mourreau y esa época la recuerdo muy triste y con vergüenza, porque fue algo que se hizo público y lo pasé mal". De hecho, ella lo vivió como espectadora en los platós de Telecinco mientras él concursaba en el reality.

El tiempo pasó y ella no volvió a enamorarse como antes. "Siempre me han sido infiel. Al principio no, pero luego sí. Y luego les he pillado", dijo. En First Dates conoció a Erramun, un vasco con el que congenió a la perfección en una cita que fue todo un éxito.

