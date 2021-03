El doble desplante de Rosa Benito a Sonsoles Ónega en Telecinco al preguntarle por Rocío Carrasco

Las reacciones se han seguido sumando después de que Telecinco anunciara este martes que Rocío Carrasco se sentará delante de las cámaras para repasar sus últimos años y enfrentarse así a todo lo que se ha dicho de ella en los platós de televisión.

Lo hará en una "serie documental" cuya primera entrega se emitirá el domingo, 21 de marzo, a las 22.00. Por lo tanto, no se trata de una entrevista para un único día. La producción se titula Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

Con todo esto, Rosa Benito ha dejado plantado a Ya es mediodía, programa en el que colabora. No solo no se ha presentado a su puesto en la sección Fresh!, también se ha negado a responder a las preguntas de una reportera que se había desplazado hasta su casa.

Rosa Benito deja plantada a Sonsoles Ónega en Telecinco

"Vámonos a Torrejón con Imna Rivas", ha dado paso Sonsoles esperando ver las declaraciones de Rosa Benito. "¿La has visto, no la has visto, qué dice?", ha preguntado a lo que la periodista ha dicho que "sabemos que está en casa, la hemos llamado pero no nos quiere atender".

La presentadora no ha podido ocultar su enfado por el feo de su compañera. Miguel Ángel Nicolás ha asegurado que este jueves sí que irá a Ya es mediodía y que "está tranquila". "Yo quería al menos algún titular", ha lamentado Ónega.