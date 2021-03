Jorge Javier se posiciona con Rocío Carrasco y Antonio David explota recordándole una conversación privada: "No vayas por ahí"

Jorge Javier Vázquez ha reaparecido este miércoles en el plató de Sálvame, un día después de que Telecinco impactase a todo el mundo al anunciar una serie documental en la que Rocío Carrasco romperá su silencio sobre todas las polémicas familiares en las que se ha visto envuelta a lo largo de su vida.

El presentador de Mediaset ha entrado en el plató de su programa desvelando que él ya ha tenido la oportunidad e ver el primer capítulo sobre la producción que La Fábrica de la Tele ha venido realizando en el más absoluto secreto. El catalán ha sorprendido a todos al asegurar que, tras ver la primera entrega, su opinión sobre la polémica con Rocío Carrasco no ha cambiado, ya que él siempre se ha posicionado del lado de la hija de Rocío Jurado.

Antonio David se pica con Jorge Javier por apoyar a Rocío Carrasco

Las palabras de Jorge Javier no gustaron nada a Antonio David Flores, que preguntó a su compañero por qué siempre ha apoyado a su exmujer. El exguardia civil acabó picándose con el catalán, al que le recordó una conversación privada que tuvieron hace tiempo en uno de los camerinos de Mediaset. Jorge Javier quiso dejar claro que no es amigo de Rocío ni de Fidel Aalbiac, su marido, y que nunca lo ha sido.

"Nunca lo has necesitado porque siempre has tenido la opinión de ella en boca de sus amigas", le reprochó Flores al presentador, que lo ha negado en rotundidad. "No he hablado con las Campos de Rocío Carrasco, no vayas por ahí", le pidió al tertuliano, que insistió en aquella conversación privada en la que Jorge Javier le preguntaba por un episodio de Rocío Carrasco con su hija. "Antonio, estás jugando a lo que juegas siempre, a desviar la atención", le recriminó el presentador.