Beatriz Montañez, la presentadora de 'El Intermedio' que ahora vive con 150 euros al mes

Beatriz Montañez fue muy popular como presentadora de El Intermedio. Entre 2006 y 2011 trabajó con el Gran Wyoming hasta que lo dejó por sorpresa. Después de alguna otra colaboración en los medios, desapareció de la primera línea y ahora ha vuelto para contar qué ha sido de ella.

Desde hace cinco años, Beatriz Montañez está alejada del ruido y vive en soledad en una casa en el monte. A modo de diario, cuenta su experiencia en el libro Niadela.

Cuando abandonó El Intermedio "estaba perdidísima", ha declarado en el programa Hoy por hoy, de la Cadena SER. "No tenía un camino claro por el que transitar y me veía con muchas dificultades para elegir entre todas las opciones que tenía. Me di cuenta que había mucho ruido en mi vida y eso me provocaba inestabilidad. Para saber qué es lo que tenía que elegir, tenía que parar y conocerme un poco más".

Por ese motivo, Beatriz Montañez decidió dejarlo todo y mudarse a una cabaña en el monte. "Me ha hecho mucho más sensible. La soledad es la mejor amiga que he tenido nunca", confiesa la periodista. "Ojalá siga muchos más así. Me gustaría seguir en la misma soledad".

Beatriz Montañez vive con 150 euros al mes en una cabaña

Beatriz Montañez ha explicado que vive de los ahorros que tiene de su época en televisión. "Me puse una mensualidad muy pequeña porque todo lo que me rodea es muy austero. Me hice vegana y lo que como es barato. No me gasto más de 150 euros al mes en alimentación. Tampoco pago casa, instalé un equipo fotovoltaico y el agua viene de un pozo". Montañez explica que va al supermercado cada 25 días y que solo rompe esa soledad "cada cinco o seis meses". "Salgo de ahí, voy a Madrid, veo a mis amigos, y me vuelvo con satisfacción".