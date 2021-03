Silvia Sicilia, extronista de 'Mujeres y Hombres', denuncia la filtración y difusión de un video de contenido sexual

Silvia Sicilia, extronista de Mujeres y hombres y viceversa, ha denunciado a través de su cuenta personal en redes sociales la filtración y publicación de un vídeo sexual privado de ella junto a su expareja.

"He sido víctima de una divulgación de un vídeo de contenido sexual, de hace unos cinco años con mi expareja", dice la que fuera participante del programa de citas que emite Cuatro.

Lea también: Mediaset tira la toalla y cancela 'Mujeres y Hombres y Viceversa' después de trece años en emisión

"Un vídeo consentido pero para quedarse en la que fue nuestra intimidad, como cualquier pareja que se graba. Si se preguntan si ha sido él, él lo niega, dice que no sabe que ha podido pasar", sigue explicando. "Me he centrado en denunciar la divulgación del contenido. Y no, no hay marcha atrás para aquellos que lo tienen y se lucran ganando dinero con mi cuerpo".

"Sin consentimiento alguno. Cebando mi vídeo bajo el título "Silvia Sicilia de MyHyV follando: divulga este contenido mínimo tres veces y te lo enviamos gratis". Y así lo hicieron". El vídeo privado se ha convertido en viral de forma totalmente ilegal.

Silvia Sicilia (Myhyv), víctima de la difusión de un vídeo sexual con su expareja

La canaria ha asegurado que ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades: "Ahora lo que quiero es mostrar mi repudio a todas aquellas personas que han divulgado ese contenido, incurriendo en una ilegalidad. Todo está denunciado y ahora el proceso legal irá indicando qué hay que hacer".

"Que yo trabaje o no en la plataforma de pago [OnlyFans] no da derecho a nadie a divulgar ese contenido pero mucho menos da derecho a nadie a sacar un vídeo de mi intimidad. No es mi trabajo", lamenta.