Rambito, el 'Rey del Pito', triunfa en 'First Dates': "Las latinas suelen ser muy morbosas y cariñosas"

Rambito ha pasado a formar parte en uno de los personajes más destacados que han pasado por First Dates. Fue el protagonista junto con Tomasa de una cita a ciegas en el programa de Carlos Sobera. Sin embargo, Rambito dio mucho más juego por las frases que soltó.

"Tengo una hamburguesería llamada Rambito y mi eslogan es 'hamburguesas Rambito, cuanto más las comes más te crece el pito, y si es una chica, el pechito", dijo este hombre de 56 años que venía de Fuentealbilla, Albacete, el pueblo de Andrés Iniesta.

Antes de sentarse en la mesa, Rambito contó a Sobera que hizo un récord de hacer "3.400 abdominales". "Y tengo otro récord de España que conseguí en Coslada que fue 24 horas corriendo en un circuito", añadió. Según él, no tiene pareja porque trabajó en la noche cantando en la orquesta Paraíso: "No tengo ni mascota".

Rambito y su hamburguesería: "Cuantas más hamburguesas comes, más te crece el pito"

"Me gustan las mujeres femeninas, que le guste el deporte, que quiera vivir su vida conmigo y que no me agobie", aseguró. Su cita fue Tomada, una mujer de República Dominicana de 49 años y con tres hijos: "Busco un hombre que sea un caballero y que me sepa valorar... Estoy acostumbrada a que me traten como una dama".

Lo cierto que entre Rambito y Tomasa hubo feeling y los dos quisieron tener una segunda cita sin haberse visto. "Aunque no la he visto, su voz, su pelo y sus manos suaves por arriba y curtidas por abajo, dicen mucho de una mujer luchadora y emprendedora", dijo rotundo él.

Cuando los dos se quitaron los antifaces, Tomasa alucinó: "Me has engañado. Eres guapísimo". Rambito antes había señalado que "las latinas suelen ser muy morbosas y cariñosas".

