"Queréis dejar a Errejón al margen": la pulla de Joaquín Prat a Unidas Podemos que enfadó a Monedero

La salida de Pablo Iglesias del Gobierno para ir como candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha generado todo tipo de reacciones en la política y los medios de comunicación. El vicepresidente tomó esta decisión después de que Isabel Díaz Ayuso dimitiese para presentar una convocatoria anticipada de elecciones que evitara una posible moción de censura contra su ejecutivo como la planteada en Murcia y Castilla y León.

De entrada, Iglesias propuso a Más Madrid unir sus fuerzas en una sola lista y celebrar unas primarias entre los tres partidos para decidir quien iba como número uno a los comicios del próximo 4 de mayo, algo que desconcertó el pasado lunes a algunos referentes mediáticos como Joaquín Prat, presentador de Cuatro al día. "¿Va a haber primarias en Unidas Podemos o ya se ha decidido al candidato?", preguntó el presentador a Juan Carlos Monedero, presente en la mesa de debate de su programa.

"Claro, la propuesta que se ha hecho a Más Madrid es la de hacer unas primarias conjuntas y de esas primarias se armará un gobierno", respondió el tertuliano, que consideró que Errejón debía estar fuera de esa negociación. "Las primarias tienen que negociarse conjuntamente y para ello tienen que ponerse de acuerdo. Lo que logramos en 2015, de juntar a las fuerzas de Madrid, hay que repetirlo, solo así se genera una ilusión", defendió el politólogo.

"Y esa negociación, ¿quién la va a llevar a cabo? ¿Pablo Iglesias, por Unidas Podemos, y Errejón, por Más Madrid? Teniendo en cuenta el buen recuerdo que tenéis de él...", soltó Prat en una pulla a su compañero. "Es una buena pregunta. Yo creo que la negociación nunca debe de ser por arriba, hay equipos para ello y tienen que ser los equipos los que discutan", argumentó el profesor, que dejó descolocado al periodista.

"¿Por qué dices eso?": el dardo de Joaquín Prat que enfadó a Monedero

"O sea, que queréis dejar a Errejón fuera de la negociación, o dejarle al margen", concluyó Prat provocando que Monedero se picase. "¿Por qué dices eso?", preguntó molesto el colaborador. "Yo creo que en Madrid, quién realmente debe de hablar es Mónica García, que es la que se ha estado batiendo el cobre aquí, en Madrid", defendió el condundador de Podemos, que recordó quién fue el que decidió cambiar de rumbo. "Errejón se fue, ¡eh! Errejón se fue...", replicó.

"Pues ya me has contestado", remató Joaquín Prat. "Como Errejón es el líder de esa formación política (Más País) tendrá que tomar también sus decisiones", aclaró Monedero finalmente. "¿Y si, en un último giro de tuerca, el candidato es Iñigo Errejón?", planteó el presentador. "Pues ellos verán", señaló el tertuliano, que añadió que "en aras de la buena política a mí me gustaría que la gente que se bata el cobre sea gente que está batiéndose el cobre. Si todos llegamos a la conclusión de que no debemos ir separados a las elecciones busquemos las fórmulas para no ir separados".

Finalmente, la discusión quedó en agua de borrajas, ya que este martes Más Madrid rechazó la propuesta de Iglesias de confluir en las elecciones. "Llevo diez años haciendo política en Madrid. Llevo un año haciendo una oposición férrea a las chapuzas de Ayuso. Madrid no es una serie de Netflix", comentó Mónica García, líder de Más Madrid, en un video lanzado a través de sus redes sociales.