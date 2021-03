"¡Que me tengan envidia!": la ganadora de la tarjeta de 'El hormiguero' deja en shock a Motos y Rozalén

El hormiguero volvió a regalar otro maravilloso momento a los espectadores con el famoso concurso de la tarjeta de Open Bank. La afortunada en esta ocasión fue Lucía, una chica de Gijón, Asturias, que al principio se pensaba que todo era una broma... hasta que encendió la televisión.

"Hola, buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?", preguntó Pablo Motos junto a Rozalén, la invitada del programa. "Sí". "¿El qué?". "No sé, tú sabrás", espetó ella para desesperación del presentador, que se dispuso a explicar que la estaban llamando de El hormiguero. "¿Me crees o no me crees?". "No".

Lea también: La imperdible reacción de Pablo Díaz al ser víctima de un brutal troleo en directo tras 'Pasapalabra'

A continuación, el valenciano la pidió que pusiera Antena 3. "¿Cómo te llamas, perdona?", preguntó una de las hormigas ante el silencio incómodo que se creó a lo que ella respondió así: "No tengo nombre, soy anónima". La chica seguía sin creérselo: "¿Pero de dónde habéis sacado mi número?".

El loco mensaje de la ganadora de la tarjeta de 'El hormiguero'

Después de más de dos minutos de llamada, la 'amiga anónima' se percató que todo era real y empezó a chillar. "¿Es verdad? ¡Mamá! ¡Qué me están hablando! ¡Soy yo!". El jaleo fue tal que la madre de la chica se puso también al teléfono: "Pero soy la madre, qué me va a dar algo!".

"Espera que viene el padre", bromeó Motos pidiendo que bajara el volumen de la tele para que no hubiera retardo. Finalmente, Lucía respondió de forma correcta a la pregunta y ganó los 6.000 euros. Lo llamativo fue el mensaje que dio a toda España antes de colgar: "Que me tengan envidia!".

"¡Que me tengan envidia!" Lucía contesta correctamente y se lleva la tarjeta Hormiguero @openbank_es con 6.000€ a Asturias #RozalénEH pic.twitter.com/N8hDicdOfF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 16, 2021