"Usted se está posicionando": tenso rifirrafe de Ana Pastor (PP) con Igor Gómez en TVE

Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, fue entrevistada por Mónica López este lunes en La hora de La 1. La charla estuvo centrada por el adelanto electoral de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y sobre la polémica moción de censura en Murcia.

"Ha demostrado que se puede gestionar una crisis y eso es lo que van a valorar los electores. Defiende la salud de los madrileños", dijo la popular para defender a la presidenta regional en primer lugar. "Aspiramos a gobernar con una amplia mayoría absoluta".

Lea también: Ana Rosa Quintana salta contra Monedero: "¡Qué pesados sois con el fascismo!"

En cambio, Pastor protagonizó un sonado rifirrafe con Igor Gómez por llevar el debate en torno al concepto de transfuguismo. "¿Entiende que es mejor o más legítimo gobernar con tránsfugas que a través de una moción?", preguntó el copresentador del programa de TVE.

"Usted conoce mejor que yo el concepto de tránsfuga", dijo visiblemente molesta la dirigente popular. "Aquí los que se han ido de un pacto firmado en el 2019 son las personas que siguen empecinadas en gobernar a través de una automoción de censura. Eso es para mí lo que es irse de un lado a otro, es cambiar de chaqueta".

"Digamos que le da la vuelta. Entiende que el transfuguismo lo ha desarrollado todo Ciudadanos excepto esas tres personas que se han marchado", insistió Igor a lo que Ana Pastor decidió cortar de raíz: "El concepto de transfuguismo no coincide con lo que usted está manifestando".

Ana Pastor, en TVE: "En la definición de tránsfuga no entra lo que ha pasado en Murcia"

Minutos después, Igor Gómez volvió a insistir recordando la definición de tránsfuga en el pacto antitransfuguismo. "La persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político", leyó para decir: "Se da ese caso, es decir, se han separado de la disciplina de Cs' y han sido expulsados de la formación. ¿No son tránsfugas?".

"En la definición de tránsfuga no entra lo que ha pasado en Murcia", dijo Pastor añadiendo que "para el lado al que usted lo está intentando llevar porque usted se está posicionando, no me está preguntando". "No tengo ningún interés en polemizar", añadió Gómez a lo que ella zanjó: "Quien se ha ido de un Gobierno son los señores de Cs' aupados y alentados desde su propia organización política. El verdadero problema está en Ciudadanos".

????Ana Pastor Julián (@anapastorjulian), sobre gobernar con tránsfugas: "Quien se ha ido de un gobierno han sido los diputados de Ciudadanos."

#LaHoraAnaPastor

https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/G73sxuvhuJ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 15, 2021