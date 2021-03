La confesión de Candela Peña sobre 'El Hormiguero' que enfadó a Pablo Motos: "Ese hombre cortó el grifo"

Después de dos años trabajando como colaboradora de La Resistencia, Candela Peña visitó este lunes el plató de Movistar+ en calidad de invitada. La actriz acudió al late night de #0 para promocionar el capítulo final de Hierro, serie que se despedirá para siempre el próximo viernes 19 de marzo.

Como era de esperar, la complicidad de la catalana y David Broncano hizo que la entrevista se fuera en todo momento por otros derroteros. Así pues, Peña sorprendió al cómico al desvelar una anécdota que desconocía por completo: "Este pantalón lo usé en la primera entrevista de la primera temporada de Hierro, que fui a El Hormiguero", desveló la actriz, explicando que, por aquel entonces, la prenda era prestada y que, ahora, gracias a la serie, había podido comprársela.

Lea también: Candela Peña (Hierro): "Ni la jueza Montes ni yo nos vamos a corromper jamás"

La cosa no quedó ahí y Peña siguió haciendo alusión a su última visita al programa de Antena 3. "Que, por cierto, estaba grabado, lo dije aquí, y ese hombre cortó el grifo", dijo en referencia a las represalias que tomó Pablo Motos por desvelar uno de los secretos de su formato. "No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada", repitió la intérprete, intentando acallar las risas y aplausos de Broncao y el público.

"A la mayoría de actores de 'Hierro' les caigo mal": la inesperada confesión de Candela peña

Minutos más tarde, Broncano puso en un compromiso a Candela Peña al desvelar ante las cámaras que la catalana había ignorado una propuesta que le lanzó María Teresa Campos a través del chat que tienen los tres juntos. Según explicaron, la presentadora invitó a ambos a La Campos Móvil, su nuevo espacio de entrevistas en Telecinco.

Lea también: Candela Peña quiere a Gerard Piqué como actor de su serie Puerto y Camino: "Le he escrito un papel que es un sueño"

Broncano confesó que había llamado a María Teresa para explicarle que él no podía y dejó mal a Candela, evidenciando que todavía no le ha dado una respuesta. "Ay, Davi, por fa... ¿Has llamado? Maricón... Mari Tere, yo tengo mucha fatiga por esto. Es que encima me ha llamado ella y no le he contestado", lamentó la catalana. "No he contestado, soy una maleducada. Me da todo el apuro. Es que no sé decir que no quiero subirme en la furgoneta", acabó diciendo Peña, reconociendo que no quería participar en el formato de Telecinco.

Finalmente, tras ver un tráiler de Hierro, Candela soltó una última bomba que descolocó a Broncano. "Salgo poco y a mucha gente que sale ahí le caigo yo mal, pero... es la vida", declaró sincera la actriz. "En la última entrevista de Hierro estás empezando a dejar salir las cositas, ¿eh? Me voy del convento...", bromeó el presentador. "Tú lo has dicho, Meri", insistió la invitada. "Le caigo mal a muchísima gente, Davi. No hay que hacer nada en la vida, uno es lo que es. Lo que tienes que intentar es ser buena persona y no hacerle daño a nadie nunca jamás", reflexionó Peña en unas palabras que desconcertaron a todos en el plató de Movistar+.