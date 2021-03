La misteriosa desaparición de Samantha Vallejo-Nágera en el adelanto de TVE de lo nuevo de 'MasterChef'

Televisión Española ya está calentando motores del estreno de MasterChef 9. La cadena pública ha lanzado una promo de la nueva edición del talent culinario producido por Shine Iberia. Sin embargo, hay algo que llama la atención a todo el mundo: la extraña ausencia de Samantha Vallejo-Nágera.

En el vídeo, de 28 segundos, sí da protagonismo a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Samantha, en cambio, no aparece ni una sola vez aunque sí se la intuye en apenas dos segundos en el plató. La pieza incluye imágenes de las pruebas de exteriores y la visita de dos exaspirantes de MasterChef Junior 8.

"Sabemos que este año ha sido más complicado que nunca y quizás por ello hemos recibido más del doble de solicitudes que el año pasado", dice el cocinero de El Bohío mientras que el responsable del ABaC asegura: "Le estamos metiendo ganas, pero no es suficiente. El ritmo de MasterChef es mayor".

El motivo de la extraña ausencia de Samantha Vallejo-Nágera en la promo de 'MasterChef 9'

Pero, ¿a qué puede deberse esta llamativa ausencia de la Samantha? Una opción, que podría ser la más probable, es una simple casualidad de que los responsables se hayan 'olvidado' de ella por condensar los contenidos en un vídeo de tan solo 28 segundos.

Pero si tenemos en cuenta de que en la televisión todo está sumamente medido, otra posibilidad es que TVE haya tomado la decisión de proteger a Samantha reduciendo su presencia en el talent después de la última polémica que protagonizó.

Hace unas semanas, la cocinera se llevó una lluvia de 'palos' al publicar un vídeo con su hijo Roscón. El crío le contaba a su madre cómo habían celebrado en el colegio el Día de la Paz. "¿Con quién bailabas tú, con una chica o con un chico?". "Con chicos". "¿Con chicos? Los chicos bailan con chicas".

El revuelo fue tal que Samantha se vio obligada a pedir perdón de forma pública. "Lo primero de todo, quiero pedir disculpas porque no ha sido para nada mi intención herir u ofender a algunas personas. Me he expresado mal y nada más", dijo en un vídeo publicado en sus redes.

Hay que decir también que ya existe un precedente similar. MasterChef Celebrity eliminó todas las apariciones de Flosie, la parodia que hizo Florentino Fernández, tras las quejas de una parte de la audiencia al calificar la broma como "homófoba": "Era nuestro deber", aseguró Fernando López Puig, director de Contenidos y Canales de TVE en la presentación del especial de abuelos de MasterChef, en el que Loles León sustituyó a Samantha.

