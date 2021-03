Marianico el Corto habla en 'El hormiguero' del sexo en la tercera edad: "Soy sexualmente activo cerebral"

Miguel Ángel Tirado, más conocido por su personaje de Marianico el Corto, ha sido el primer invitado de la semana de El hormiguero de Pablo Motos. El cómico aragonés hizo promoción de la serie de HBO El último show, en la que aborda el conflicto de un humorista de huir del personaje que le lanzó a la popularidad.

Aunque su visita fue exprés porque el valenciano comenzó el programa intentando explicar con Cristina Pardo el sorprendente y "audaz" movimiento de Pablo Iglesias - "parece la segunda temporada de Gambito de Dama", dijo-, Marianico regaló a los espectadores de Antena 3 momentos muy divertidos.

Motos empezó la entrevista poniendo en contexto a los más jóvenes sobre quién es Marianico: "Tu personaje se hizo muy famoso en programas como No te rías que es peor, ¡Hola Raffaella! o ¿Qué apostamos? y lo que yo no sabía es que tú sigues haciendo bolos y sigues haciendo actuaciones ahora en la actualidad".

"Bueno, ahora en la actualidad con lo de la pandemia ya sabes que no se puede. Pero sí, todo lo que se pueda hacer, se hace y sin ningún problema. Yo tengo muchas ganas de trabajar", aseguró Marianico. A continuación, el valenciano le preguntó por el sexo en la tercera edad, ya que el cómico de 71 años ha actuado en numerosas ocasiones para los jubilados que viajan a Benidorm.

"Los abuelos en Benidorm van a toda marcha. Yo dormía en el hotel y por la noche oía portazos. Y no hacía corriente. Lo que pasa es que lo llevaban muy oculto pero sí... Si es que el sexo no tiene edad", dijo para bromear: "Yo, por ejemplo, soy sexualmente activo cerebral. Cuando el cerebro manda las órdenes al hermano pequeño, el hermano pequeño dice: '¿Cómo?".

Marianico: "Ahora la gente se la coge con un papel de fumar que yo no lo entiendo"

Pablo Motos también quiso saber su opinión sobre si en la actualidad la gente se ofende con los chistes que hacía en los noventa. "Ahora la gente se la coge con un papel de fumar que yo no lo entiendo. Yo nunca me meto con nadie. Yo siempre empiezo mis actuaciones y me meto conmigo. Yo me pongo a parir. Entonces si luego me meto con alguien y se mosquea le digo: 'Oye, que te has reído de lo mío, déjame que me ría un poco de lo tuyo. Que no me río de ti, sino de lo tuyo'. O sea, no te ríes de la persona, sino de los hechos que ha hecho".

"Pero sí que hay que tener mucho cuidado ahora. A mí me gusta mucho hablar sobre el tema de la sexualidad para que los matrimonios se mantengan muchos años... Pues ojo como lo planteas porque hay alguna chica que dice 'es que a las mujeres no se les hace así'. Eso no es machismo ni mucho menos", concluyó Miguel Ángel Tirado.

