¿Han vuelto Lucía y Manuel tras 'La isla de las tentaciones'?: "Ahora somos más felices"

Sandra Barneda condujo este lunes una de las entregas más esperadas del debate de La isla de las tentaciones. Después de lo ocurrido en la ultima gala, con la apoteósica hoguera de confrontación entre Manuel y Lucía que acabó con ambos abandonando el programa por separado, la pareja reapareció ante las cámaras para explicar su situación actual tras su paso por el reality.

La presentadora conectó a través de videollamada con los concursantes, que se encontraban cada uno en su casa. "La isla me ha servido para saber que no todos los hombres son iguales", soltó de entrada ella, que quiso lanzar un guiño a Lobo, su mejor amigo en el reality. "Me siento mejor que nunca", le aseguró a Barneda antes de hablar de lo duro que fue su paso por el reality.

Lea también: Carlos (La isla de las tentaciones 3) desenmascarado por Frigenti: "Tiene denuncias por suplantación de identidad"

"Yo pensaba que no me lo iba a volver a hacer", dijo en referencia a los cuernos que ya le había puesto por las mismas fechas el año anterior. Además, Lucía desveló que Manuel criticó a Fiama cuando la vio concursando en la primera edición del reality. Por este motivo, se refirió a Manuel como "friquifan". De entrada, ambos dejaron claro que no siguen juntos y que cualquier tipo de acercamiento entre ellos queda descartado.

La presentadora le preguntó entonces cómo se sintió en esa hoguera en la que se vio las caras con su chico: "Por dentro estaba como estaba por fuera. Me sorprendí al ver que no sentía nada", reconoció. "El peor momento fue cuando escuché de boca de Manuel que no estaba enamorado de mí", añadió antes de agradecer el papel que Isaac tuvo durante esos días con ella en la isla. "Me ayudó mucho, y yo sentía que lo quería mucho, pero no porque quisiera nada con él", aclaró.

Manuel se muestra arrepentido ante una fría Lucía

Manuel comenzó su intervención demostrando de nuevo estar arrepentido por lo que le hizo a Lucía. "La voy a querer siempre", ha asegurado el joven, que reconoce que fue "egoísta". "Me arrepiento del daño causado. De llevarla a hacer comportamientos inducidos por mí. No me siento orgulloso para nada", insistió. "La veo una mujer grande, una mujer fuerte. Estoy orgulloso. Yo a Lucía la quiero, y ojalá le pasen cosas buenas", le deseó a su ya exnovia.

Lea también: Sexo salvaje en La isla de las tentaciones: Lola y Marina dan rienda suelta a la pasión ante las cámaras del reality

"Me dejé llevar en todo momento. Me liberé y la liberé a ella", valoró el andaluz, que cree que la isla le abrió los ojos a ambos. "Hemos mejorado y ahora somos más felices. A día de hoy soy el tío más feliz del mundo, no tengo que dar explicaciones excesivas", dejó caer en un reproche final que no gustó nada a Lucía. Finalmente, Barneda dio la posibilidad a ambos de lanzarse una última pregunta, algo que la joven enseguida rechazó. "A mí no me interesa hacer ninguna pregunta a Manuel", sentenció antes de recibir una gran ovación por parte de los tertulianos que se encontraban en el plató.

Entidades Lucía Sánchez Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Manuel González Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3'