Iker Jiménez defiende a los 'youtubers' en el "movidón" de Andorra: "No me interesa lo más mínimo"

Iker Jiménez rompió una lanza en favor de los youtubers este domingo en la reflexión que cerró Cuarto Milenio, después de que en las últimas semanas les haya dado voz en sus programas de televisión a cuentas de la polémica sobre la marcha a Andorra de El Rubius.

El periodista comenzó su comentario haciendo mención a las buenas críticas de los directivos de Mediaset tras invitar a Un tío Blanco Hetero y Alán Barroso en la entrega de Horizonte que debatió sobre las manifestación en contra del ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél.

"Decían 'joe, qué gente tan bien preparada, qué bien contado, qué bien preparado y argumentado", recordó. "Y me hizo mucha ilusión porque yo creo que esa no era la imagen que se tenía. Sé que la imagen de hace unas semanas era el movidón de Andorra, o sea, los youtubers utilizados solamente como elemento puntual para una polémica televisiva".

"A mí eso, les juro, que no me interesaba lo más mínimo, sino que me interesan ellos como personajes que son capaces de opinar y ver una parte de la realidad que, a lo mejor, yo no veo", continuó diciendo. "No podré, seguramente, estar nunca al nivel de una generación que vive en ese formato".

Iker Jiménez alaba a los youtubers: "Llevan miles de horas hablando"

Iker Jiménez prosiguió su comentario final alabando las cualidades que tienen para comunicar: "Cuando la cámara les enfoca y hablan, uno se da cuenta y no hay que ser muy tonto de que llevan miles de horas hablando. Ojo, que eso tiene su valor. (...) La gente desde fuera, como ha sido durante años, puede decir: 'Bueno, para decir tonterías".

El periodista confesó que AuronPlay, El Rubius, Roma Gallardo o Jordi Wild han "perdido su tiempo" para ayudarle a cómo mejorar en YouTube. Por último, Jiménez acaba diciendo que "existe por primera vez en la historia una generación que no depende de los medios establecidos, sino que va relativamente por libre. (...). En la historia de los medios y su relación con el capital y la política, siempre ha habido un poder para vigilar, pero, ¿quién vigila al youtuber?".