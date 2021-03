"Iglesias re-vuelve": la contundente opinión de Risto Mejide sobre la maniobra bomba del líder de Podemos

Es sin duda una de las noticias de la semana: El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que dejará el Gobierno y será el candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo y ha ofrecido a Más Madrid conformar una candidatura "única" para los comicios e "ir con todo" ante el objetivo de echar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que voy a ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo", ha avanzado Iglesias de forma sorpresiva este lunes. Concretamente, Iglesias ha dado este paso para construir una candidatura "fuerte" que frene el avance de la ultraderecha en Madrid, si bien para ello se requiere el "deber moral y ético", que es ya un "clamor" social, para liderar la "unidad de izquierda".

"El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, humildad y altura de miras de ir todos juntos en una candidatura de unidad", ha explicado para recalcar que es "consciente" de las "cicatrices" que existen con el partido que lidera a nivel nacional Íñigo Errejón, que surgió a raíz de la escisión de este sector de Podemos ante las discrepancias con Iglesias.

Risto Mejide señala a los "ganadores" tras la decisión de Iglesias

Tras una de las mañanas más convulsas del año a nivel político, Risto Mejide ha abierto Todo es mentira haciéndose eco de la inesperada maniobra del vicepresidente del Gobierno. "¿No podemos tener una semanita tranquila?", se preguntaba el presentador, que apareció ante las cámaras con un fotomontaje de uno de los carteles más famosos de Iglesias. En él, el político aparece con el puño en alto y con un modificado eslogan: "Re-vuelve", ha bromeado el programa de Cuatro.

"No se que deciros, realmente... no me gustaría estar en el lugar de Ángel Gabilondo", ha señalado sincero el publicista. "Lo que sí sé es que hay dos grandes ganadores con la noticia de hoy: uno es Pedro Sánchez, haga lo que haga, aunque no haga nada, siempre sale ganando; y la otra Isabel Díaz Ayuso, que de la noche a la semana se ha convertido en la gran protagonista", continuó diciendo.

"Lo que pasa hoy es algo histórico... podemos estar hablando del principio de un nuevo Pablo Iglesias, o quizás del final de un viejo Unidas Podemos", vaticinó el catalán antes de dar paso a la opinión de sus colaboradores.